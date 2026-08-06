"ميتا" تطلق Muse Code

أعلنت "ميتا" رسميًّا إطلاق أداة Muse Code، وهي أداة برمجية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في نسخة تجريبية متاحة حاليًا لنظامي "ماك أو إس" و"لينكس" فقط.



وبهذا الإطلاق، تدخل "ميتا" للمرة الأولى مباشرة إلى ساحة "وكلاء البرمجة" (Coding Agents)، التي يتصدرها حاليًّا "Claude Code" من "أنثروبيك" و"Codex" من "OpenAI".



تعمل الأداة الجديدة بالكامل من داخل واجهة الأوامر النصية (Terminal)، من دون واجهة رسومية تقليدية، إذ صُممت لتنفيذ المهام البرمجية المعقدة داخل المستودعات الضخمة، بدءًا من كتابة أول سطر برمجي وصولًا إلى تشغيل آخر اختبار على الشيفرة.

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يوفر "Muse Code" وكيلًا برمجيًّا من "ميتا" لتخطيط الشيفرات وكتابتها واختبارها داخل المستودعات الضخمة.



ويعمل الوكيل من دون واجهة رسومية، مستعينًا بوكلاء مساعدين يواصلون تنفيذ المهام طوال جلسة العمل.



ويدعم نموذج "Muse Spark 1.2" نافذة سياق تصل إلى مليون رمز، إلى جانب المدخلات البصرية، مع القدرة على تنفيذ مهام برمجية طويلة الأمد.



ويضع الإطلاق "ميتا" في منافسة مباشرة مع "Claude Code" و"Codex"، عبر تسعير تنافسي. (إرم نيوز)