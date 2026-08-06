تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"ميتا" تطلق Muse Code

Lebanon 24
06-08-2026 | 10:46
A-
A+
ميتا تطلق Muse Code
ميتا تطلق Muse Code photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت "ميتا" رسميًّا إطلاق أداة Muse Code، وهي أداة برمجية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في نسخة تجريبية متاحة حاليًا لنظامي "ماك أو إس" و"لينكس" فقط. 

وبهذا الإطلاق، تدخل "ميتا" للمرة الأولى مباشرة إلى ساحة "وكلاء البرمجة" (Coding Agents)، التي يتصدرها حاليًّا "Claude Code" من "أنثروبيك" و"Codex" من "OpenAI".

تعمل الأداة الجديدة بالكامل من داخل واجهة الأوامر النصية (Terminal)، من دون واجهة رسومية تقليدية، إذ صُممت لتنفيذ المهام البرمجية المعقدة داخل المستودعات الضخمة، بدءًا من كتابة أول سطر برمجي وصولًا إلى تشغيل آخر اختبار على الشيفرة.
Advertisement
 
يوفر "Muse Code" وكيلًا برمجيًّا من "ميتا" لتخطيط الشيفرات وكتابتها واختبارها داخل المستودعات الضخمة.

ويعمل الوكيل من دون واجهة رسومية، مستعينًا بوكلاء مساعدين يواصلون تنفيذ المهام طوال جلسة العمل.

ويدعم نموذج "Muse Spark 1.2" نافذة سياق تصل إلى مليون رمز، إلى جانب المدخلات البصرية، مع القدرة على تنفيذ مهام برمجية طويلة الأمد.

ويضع الإطلاق "ميتا" في منافسة مباشرة مع "Claude Code" و"Codex"، عبر تسعير تنافسي. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
"ميتا" تطلق "Muse Image".. هذه وظيفته
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميتا تطلق Instagram Plus وتضيف مزايا مدفوعة للمستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" و"بلاك روك": 14 مليار دولار لمراكز بيانات في تكساس
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوى قضائية تهز "ميتا".. ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

تابت

روبي

بوكل

الوك

ال ج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:42 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
09:22 | 2026-08-07
Lebanon24
08:11 | 2026-08-07
Lebanon24
04:08 | 2026-08-07
Lebanon24
02:51 | 2026-08-07
Lebanon24
23:39 | 2026-08-06
Lebanon24
23:00 | 2026-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24