شراكة ضخمة بين Google وMirendil لبناء جيل جديد من الذكاء الاصطناعي

أفاد مصدر مسؤول، بوصول شحنة جديدة من الدولار النقدي إلى بقيمة 500 مليون دولار، بعد إرسالها من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى .

وأوضح المصدر أن المبلغ سيُخصص لتغطية التعاملات المرتبطة بالمسافرين والحوالات الخارجية، وذلك وفق الضوابط والموافقات المعتمدة من البنك المركزي العراقي.

وتأتي هذه الخطوة بعد استئناف في يوليو الماضي جزءاً من شحنات الدولار النقدية إلى العراق، عقب توقف دام عدة أشهر، في إطار ضغوط مارستها على الحكومة لاتخاذ إجراءات للحد من تهريب العملة وتعزيز الرقابة على حركة الأموال.

وكان مسؤولون عراقيون قد أعلنوا حينها عودة تدفق شحنات الدولار، مؤكدين التوصل إلى حلول بشأن الأزمة، بالتزامن مع حملة حكومية لمكافحة الفساد شملت توقيف عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين على خلفية قضايا فساد.

وكانت السابقة قد أوقفت في أبريل الماضي تدفق الدولارات الناتجة عن عائدات إلى الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، ضمن إجراءات تهدف إلى تشديد الرقابة على التحويلات المالية.