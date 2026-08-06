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تكنولوجيا وعلوم

أبل وسامسونغ تسيطران على سوق الهواتف الفاخرة

Lebanon 24
06-08-2026 | 16:00
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أبل وسامسونغ تسيطران على سوق الهواتف الفاخرة
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تواصل "أبل" و"سامسونغ" تعزيز هيمنتهما على الفئة الأكثر ربحية، إذ استحوذتا معًا على 84% من سوق الهواتف الذكية الفاخرة خلال النصف الأول من عام 2026، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة "كاونتربوينت".

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه سوق الهواتف الذكية تباطؤًا ملحوظًا، حيث انخفضت الشحنات العالمية بنسبة 11% على أساس سنوي خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2026، مدفوعة بارتفاع تكاليف المكونات، الأمر الذي دفع معظم الشركات إلى رفع أسعار أجهزتها منذ بداية العام.

الإيرادات ترتفع رغم تراجع الشحنات

وعلى الرغم من انخفاض المبيعات من حيث عدد الأجهزة، ارتفعت إيرادات سوق الهواتف الذكية عالميًا بنسبة 7% خلال الفترة نفسها، كما زادت مبيعات الهواتف الفاخرة بنسبة 5% في النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ويعكس ذلك استمرار توجه المستهلكين نحو شراء الهواتف الأعلى سعرًا، رغم ارتفاع الأسعار عالميًا.

احتفظت "أبل" بالمركز الأول، بعدما استحوذت وحدها على 65% من سوق الهواتف الفاخرة عالميًا، بزيادة عن 63% في النصف الأول من العام الماضي، وإن كانت أقل من ذروتها التي بلغت 74% قبل أربع سنوات.

وجاءت "سامسونغ" في المركز الثاني بحصة بلغت 19%، مرتفعة من 17% في عام 2022، مع استقرارها تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بارتفاع شحنات هواتفها الفاخرة بنسبة 3% على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن سلسلة آيفون 17، وخاصة الإصدار الأساسي، كانت المحرك الرئيسي لنمو مبيعات "أبل"، بينما ساهمت سلسلة galaxy S26 في تعزيز أداء "سامسونغ" رغم إطلاقها في وقت متأخر نسبيًا.

ورغم أن الشركات الأخرى لا تستحوذ مجتمعة سوى على 16% من سوق الهواتف الفاخرة، فإن بعضها سجل معدلات نمو لافتة.

فقد ارتفعت مبيعات "أوبو" في هذه الفئة بنسبة 69% مقارنة بالنصف الأول من 2025، وهي أعلى نسبة نمو بين جميع الشركات، بفضل الأداء القوي لسلسلة Find X9.

كما سجلت "فيفو" نموًا بنسبة 20%، مدفوعة بالطلب على سلسلة X300، التي حققت أداءً أفضل من الجيل السابق X200.

لماذا تركز الشركات على الهواتف الفاخرة؟

يشير التقرير إلى أن الهواتف التي يزيد سعرها على 600 دولار تُصنف ضمن الفئة الفاخرة، وهي تحقق هوامش ربح أعلى بكثير مقارنة بالهواتف الاقتصادية والمتوسطة.

ومع موجة ارتفاع الأسعار التي شهدها القطاع خلال العام الجاري، توسعت هذه الفئة لتشكل 29% من إجمالي سوق الهواتف الذكية، مقارنة ب 25% في النصف الأول من عام 2025.

ورغم زيادة الأسعار، لم يتجه المستهلكون إلى الهواتف الأرخص كما كان متوقعًا، بل واصلوا الإقبال على الأجهزة مرتفعة الثمن، وهو ما دفع "كاونتربوينت" إلى توقع استمرار ظاهرة "التحول نحو الهواتف الفاخرة" (Premiumization)، بل وتسارعها خلال الفصول المقبلة، حتى مع استمرار تراجع إجمالي شحنات الهواتف الذكية عالميًا.

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