إيلون ماسك يخطط لمشروع مستقبلي ضخم

أعلنت شركة " " عن خطط لمشروع ضخم في مقاطعة غرايمز بولاية الأميركية، بقيمة تصل إلى 55 مليار دولار، يهدف إلى توفير الطاقة ذاتيًا وإعادة تدوير المياه ضمن منشأة متطورة.

ووفقًا للمشروع، تسعى الشركة إلى تطوير بنية تحتية قادرة على تقليل الاعتماد على الشبكات الخارجية، عبر أنظمة لإنتاج الطاقة وإدارة الموارد المائية، في إطار رؤية لإنشاء مجتمع أو منشأة ذاتية الاستدامة.

ويأتي المشروع ضمن توسعات "سبيس إكس" في تكساس، حيث تواصل الشركة تطوير عملياتها المرتبطة بصناعة الفضاء والصواريخ، مع التركيز على بناء مرافق واسعة النطاق لدعم خططها المستقبلية.