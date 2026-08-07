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تكنولوجيا وعلوم

إيلون ماسك يخطط لمشروع مستقبلي ضخم

Lebanon 24
07-08-2026 | 16:00
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إيلون ماسك يخطط لمشروع مستقبلي ضخم
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أعلنت شركة "سبيس إكس" عن خطط لمشروع ضخم في مقاطعة غرايمز بولاية تكساس الأميركية، بقيمة تصل إلى 55 مليار دولار، يهدف إلى توفير الطاقة ذاتيًا وإعادة تدوير المياه ضمن منشأة متطورة.

ووفقًا للمشروع، تسعى الشركة إلى تطوير بنية تحتية قادرة على تقليل الاعتماد على الشبكات الخارجية، عبر أنظمة لإنتاج الطاقة وإدارة الموارد المائية، في إطار رؤية لإنشاء مجتمع أو منشأة ذاتية الاستدامة.

ويأتي المشروع ضمن توسعات "سبيس إكس" في تكساس، حيث تواصل الشركة تطوير عملياتها المرتبطة بصناعة الفضاء والصواريخ، مع التركيز على بناء مرافق واسعة النطاق لدعم خططها المستقبلية.

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