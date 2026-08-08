يعتمد تقنية الإضاءة الخلفية.. هواوي تطلق سلسلة تلفاز Vision Smart Screen 6 SE RGB

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أطلقت ، وهو أول تلفاز لها يعتمد تقنية الإضاءة الخلفية RGB MiniLED، حيث يأتي بثلاثة أحجام هي 55 و65 و75 بوصة.وأشارت إلى أن هذه السلسلة تهدف إلى جعل تقنيات التي كانت حصرية في فئة التلفزيونات الرائدة الفاخرة متاحة بأسعار أقل بكثير، مع تحسين أداء الألوان ومعدلات تحديث عالية ومزايا متكاملة مع نظام HarmonyOS.وتستبدل السلسلة طريقة الإضاءة الخلفية التقليدية القائمة على مصابيح LED أحادية اللون بمصابيح حمراء وخضراء وزرقاء يمكن التحكم فيها بشكل مستقل، ما يوفر تغطية بنسبة 105% لمساحة ألوان BT.2020، ودقة ألوان 94 بت، وتشبعا لونيا يصل إلى 66% أكثر من أجهزة تلفزيون MiniLED التقليدية، كما يسهم نظام عدسة التركيز في هذه الاجهزة في تقليل تسرب الإضاءة الخلفية، ما يحسّن التباين وعرض الأجسام الساطعة.وتعمل جميع الطرازات بمعالج رباعي النوى، نواتان Cortex-A73 ونواتان Cortex-A53 ، مع ذواكر وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 غيغابايت، وتشغل نظام HarmonyOS 4.3، وتدعم تقنية 4K Super Casting، وميزات Harmony AI، والتكامل مع أجهزة أخرى ضمن منظومة Harmony، بما في ذلك أقفال الأبواب الذكية.وتتضمن خيارات الاتصال منفذي HDMI 2.1، ومنفذ USB 3.0، ومنفذ USB 2.0، ومنفذ إيثرنت، ومدخل AV، ومدخل RF رقمي، ومنفذ S/PDIF، ودعم HDMI CEC، كما يتميز طراز 75 بوصة بنظام مكبرات صوت محسّن بقوة 100 واط.وبدأ طرح هذه الأجهزة في بأسعار: 520 دولارا للطراز 55 بوصة، ونحو 700 دولار للنسخة 65 بوصة، ونحو 860 دولارا لنسخة 75 بوصة.(روسيا اليوم)