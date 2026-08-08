تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"Astra" يربك OpenAI.. قدرات سيبرانية "خطيرة" تؤخر الإطلاق

Lebanon 24
08-08-2026 | 23:00
A-
A+
Astra يربك OpenAI.. قدرات سيبرانية خطيرة تؤخر الإطلاق
Astra يربك OpenAI.. قدرات سيبرانية خطيرة تؤخر الإطلاق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت "OpenAI" إنها لا تستطيع استبعاد امتلاك نموذجها المقبل "Astra" قدرات سيبرانية "حرجة"، وهو تقييم دفع الشركة إلى توسيع اختبارات السلامة ووقف بعض الأنشطة الداخلية التي لا تستوفي شروطاً أمنية أكثر صرامة.

وبحسب "Livemint" نقلاً عن "Axios"، أظهرت التقييمات الداخلية أن الشركة غير قادرة على استبعاد وجود قدرات سيبرانية عالية الخطورة في النموذج، وهو تصنيف يقع ضمن المستويات العليا في إطار الاستعداد الذي تستخدمه "OpenAI" لتقييم النماذج قبل نشرها.
Advertisement

ونتيجة لذلك، وسعت الشركة اختبارات الأمن، وأوقفت أعمالاً داخلية لا تتوافق مع متطلبات الحماية الجديدة. كما ألمحت إلى أنها ستبطئ تطوير "Astra" إلى حين وضع الضمانات الكافية، ما قد يؤخر أي إصدار عام للنموذج.

وشددت "OpenAI" على أن "Astra" لا علاقة له بسلسلة الثغرات الأخيرة التي طالت منصة "Hugging Face".

وتأتي هذه الحذر بعد أيام من إعلان مختلف تماماً. ففي 1 آب، نشرت "OpenAI" مجموعة نتائج من 249 صفحة، قالت إن "Astra" حل 10 مسائل رياضية بقيت مفتوحة لعقد على الأقل، وبعضها لفترة أطول، في مجالات مثل نظرية الزمر، والهندسة عالية الأبعاد، ونظرية الترميز، والتعقيد الكمي، وتشفير الشبكات، والتوافقيات.

وقالت الشركة إن الكلفة الإجمالية لتشغيلات واجهة البرمجة التي أنتجت هذه النتائج بلغت نحو 2000 دولار فقط.

ولم تعتمد "OpenAI" على ادعاء تقليدي في اختبارات الذكاء الاصطناعي، بل أرفقت كل نتيجة بشهادة قابلة للتحقق آلياً عبر "Lean"، وهو مساعد برهاني يتحقق من كل خطوة منطقية ويرفض أي حجة غير صحيحة.

كما نُشرت الشهادات على "GitHub"، ما أتاح لعلماء الرياضيات الخارجيين فحص العمل بأنفسهم بدلاً من الاكتفاء بكلام الشركة.

ويأتي ذلك بعد نتيجة سابقة في أيار، حين قيل إن العائلة نفسها من النماذج دحضت حدسية "Erdos" الخاصة بالمسافة الواحدة، وهي مسألة عمرها نحو 80 عاماً.

لكن الجمع بين قدرات علمية متقدمة واحتمال امتلاك قدرات سيبرانية حرجة وضع "OpenAI" أمام قرار نادر بين شركات الذكاء الاصطناعي: إبطاء التطوير قبل الإطلاق.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"Axios" إن "OpenAI" أبلغت الإدارة بشكل استباقي بخططها لتأجيل الإصدار.

ويأتي ذلك بينما تعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب على وضع آلية مراجعة للنماذج القوية قبل طرحها للعامة، رغم أن تفاصيل مثل مدة المراجعة وإمكانية الوصول إلى الأنظمة الأساسية لا تزال غير محسومة.

كما أعاد الملف تسليط الضوء على تعهد سابق لشركة "Anthropic" بوقف تدريب أقوى نماذجها إذا تجاوزت قدراتها قدرة الشركة على ضبطها. لكن هذا التعهد خُفف لاحقاً في تحديث لسياسة "Responsible Scaling"، إذ رأت الشركة أن وقفاً أحادياً للتدريب قد يكون عكسياً إذا واصل المنافسون إطلاق أنظمة قوية من دون ضمانات مشابهة.

وكانت "Anthropic" قد أطلقت في حزيران نسخة أكثر تحصيناً من نموذجها السيبراني المتقدم "Mythos"، وقالت إنها تعاملت معه بحذر أكبر.

أما "OpenAI"، فأكدت أنها بدأت تطبيق ضوابط أكثر صرامة، تشمل بيئات اختبار معزولة وأنظمة مراقبة تتابع سلوك الوكلاء داخل تطبيقات "Astra".

 
مواضيع ذات صلة
مخاطر سيبرانية خطيرة تدفع "أبل" نحو حماية طارئة
lebanon 24
Lebanon24
09/08/2026 12:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة شقيق محمد هنيدي تُربك إطلاق "الجواهرجي"
lebanon 24
Lebanon24
09/08/2026 12:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد "OpenAI"؟ هذا ما تمّ إطلاقه مؤخراً
lebanon 24
Lebanon24
09/08/2026 12:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
حرائق اسبانيا تُربك وكالة "ناسا".. هكذا أثرت على قدرتها على التواصل مع المسابير الفضائية
lebanon 24
Lebanon24
09/08/2026 12:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

البيت الأبيض

دارة الرئيس

دونالد

الرياض

العليا

ترامب

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-08-09
Lebanon24
02:00 | 2026-08-09
Lebanon24
23:00 | 2026-08-08
Lebanon24
16:00 | 2026-08-08
Lebanon24
14:00 | 2026-08-08
Lebanon24
11:00 | 2026-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24