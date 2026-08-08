"Astra" يربك OpenAI.. قدرات سيبرانية "خطيرة" تؤخر الإطلاق

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وبحسب "Livemint" نقلاً عن "Axios"، أظهرت التقييمات الداخلية أن الشركة غير قادرة على استبعاد وجود قدرات سيبرانية عالية الخطورة في النموذج، وهو تصنيف يقع ضمن المستويات في إطار الاستعداد الذي تستخدمه "OpenAI" لتقييم النماذج قبل نشرها.ونتيجة لذلك، وسعت الشركة اختبارات الأمن، وأوقفت أعمالاً داخلية لا تتوافق مع متطلبات الحماية الجديدة. كما ألمحت إلى أنها ستبطئ تطوير "Astra" إلى حين وضع الضمانات الكافية، ما قد يؤخر أي إصدار عام للنموذج.وشددت "OpenAI" على أن "Astra" لا علاقة له بسلسلة الثغرات الأخيرة التي طالت منصة "Hugging Face".وتأتي هذه الحذر بعد أيام من إعلان مختلف تماماً. ففي 1 آب، نشرت "OpenAI" مجموعة نتائج من 249 صفحة، قالت إن "Astra" حل 10 مسائل رياضية بقيت مفتوحة لعقد على الأقل، وبعضها لفترة أطول، في مجالات مثل نظرية الزمر، والهندسة عالية الأبعاد، ونظرية الترميز، والتعقيد الكمي، وتشفير الشبكات، والتوافقيات.وقالت الشركة إن الكلفة الإجمالية لتشغيلات واجهة البرمجة التي أنتجت هذه النتائج بلغت نحو 2000 دولار فقط.ولم تعتمد "OpenAI" على ادعاء تقليدي في اختبارات الذكاء الاصطناعي، بل أرفقت كل نتيجة بشهادة قابلة للتحقق آلياً عبر "Lean"، وهو مساعد برهاني يتحقق من كل خطوة منطقية ويرفض أي حجة غير صحيحة.كما نُشرت الشهادات على "GitHub"، ما أتاح لعلماء الرياضيات الخارجيين فحص العمل بأنفسهم بدلاً من الاكتفاء بكلام الشركة.ويأتي ذلك بعد نتيجة سابقة في أيار، حين قيل إن العائلة نفسها من النماذج دحضت حدسية "Erdos" الخاصة بالمسافة الواحدة، وهي مسألة عمرها نحو 80 عاماً.لكن الجمع بين قدرات علمية متقدمة واحتمال امتلاك قدرات سيبرانية حرجة وضع "OpenAI" أمام قرار نادر بين شركات الذكاء الاصطناعي: إبطاء التطوير قبل الإطلاق.وقال مسؤول في لـ"Axios" إن "OpenAI" أبلغت الإدارة بشكل استباقي بخططها لتأجيل الإصدار.ويأتي ذلك بينما تعمل على وضع آلية مراجعة للنماذج القوية قبل طرحها للعامة، رغم أن تفاصيل مثل مدة المراجعة وإمكانية الوصول إلى الأنظمة الأساسية لا تزال غير محسومة.كما أعاد الملف تسليط الضوء على تعهد سابق لشركة "Anthropic" بوقف تدريب أقوى نماذجها إذا تجاوزت قدراتها قدرة الشركة على ضبطها. لكن هذا التعهد خُفف لاحقاً في تحديث لسياسة "Responsible Scaling"، إذ رأت الشركة أن وقفاً أحادياً للتدريب قد يكون عكسياً إذا واصل المنافسون إطلاق أنظمة قوية من دون ضمانات مشابهة.وكانت "Anthropic" قد أطلقت في حزيران نسخة أكثر تحصيناً من نموذجها السيبراني المتقدم "Mythos"، وقالت إنها تعاملت معه بحذر أكبر.أما "OpenAI"، فأكدت أنها بدأت تطبيق ضوابط أكثر صرامة، تشمل بيئات اختبار معزولة وأنظمة مراقبة تتابع سلوك الوكلاء داخل تطبيقات "Astra".