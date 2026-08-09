تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أبل تستعد لثورة في Apple Watch

Lebanon 24
09-08-2026 | 14:00
A-
A+
أبل تستعد لثورة في Apple Watch
أبل تستعد لثورة في Apple Watch photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قد تكون شركة أبل بصدد إجراء أكبر تغيير في تصميم ساعات Apple Watch منذ سنوات، لكن خطط الشركة لا تتوقف عند الجيل المقبل، إذ تدرس إعادة هيكلة أوسع لسلسلة ساعاتها الذكية خلال السنوات المقبلة، مع خارطة طريق تمتد حتى عام 2027 وربما 2028.

وبحسب ما أوردته النشرة التقنية الأسبوعية لوكالة بلومبرغ، تتجه أبل إلى تجاوز نهج التحديثات التدريجية الذي اتبعته مع Apple Watch خلال السنوات الأخيرة، عبر دراسة تصاميم وأفكار جديدة قد تغير شكل الساعة وطريقة استخدامها بشكل كبير.

شاشات بأشكال مختلفة.. وربما ساعة بلا شاشة

تشمل خطط الشركة استكشاف أحجام وأنواع مختلفة من الشاشات، إلى جانب دراسة طرازات قد تعمل من دون شاشة، في محاولة لإعادة تعريف وظيفة الساعة الذكية وما يمكن أن تقدمه للمستخدم.

ويأتي ذلك بعد أكثر من عقد على إطلاق الجيل الأول من Apple Watch، الذي وضع التصميم الأساسي للساعة، قبل أن تركز أبل في الإصدارات اللاحقة على تحسين الأداء والمتانة وعمر البطارية، إلى جانب تطوير ميزات الصحة واللياقة، بدلاً من إجراء تغييرات جذرية على التصميم.

تحسينات تقليدية في الإصدارات المقبلة

وفي الأجيال القريبة، من المتوقع أن تظل التغييرات أكثر تحفظاً. وتشير التقارير إلى أن Apple Watch Series 12 وUltra 4 قد تحصلان على معالجات أحدث، وتحسينات برمجية، وربما خيارات جديدة في تصميم الهيكل.

كما تعمل الشركة على تطوير ألوان وأساور جديدة، إلى جانب إضافة مزيد من الميزات المرتبطة بالصحة واللياقة البدنية.

أبل تراهن على مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء

لكن التحولات الأكثر إثارة للاهتمام قد تظهر في الأجيال اللاحقة، حيث يدرس فريق التصميم الصناعي في أبل أشكالاً مختلفة للساعة، بما في ذلك شاشات بتصاميم غير تقليدية، وربما أجهزة لا تعتمد على الشاشة أساساً.

وتبحث الشركة أيضاً عن وسائل تجعل Apple Watch أكثر فائدة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل مكثف، بالتزامن مع تنامي شعبية الأجهزة القابلة للارتداء التي تركز على تتبع اللياقة والأداء الرياضي.

وبحسب التقارير، قد تمتد هذه الرؤية إلى عدة أجيال مقبلة، مع خطط لإطلاق إصدارات جديدة في 2027، تليها تحديثات أخرى في 2028، ما يشير إلى أن أبل تستعد لإعادة التفكير في مستقبل ساعتها الذكية، وليس مجرد تحديث مواصفاتها الحالية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبل تستعد لإطلاق برنامج اشتراك شهري لاقتناء أجهزتها
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 04:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ستبرز الخدمات.. "خرائط آبل" تستعد للإعلانات
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 04:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تستعد لأضخم إصداراتها في 2027
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 04:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تستعيد صدارة الشركات الأعلى قيمة سوقية عالميًا
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 04:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة استكشاف

شركة أبل

بلومبرغ

حسين ال

الرياض

التزام

رياضي

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-09
Lebanon24
09:56 | 2026-08-09
Lebanon24
07:10 | 2026-08-09
Lebanon24
02:00 | 2026-08-09
Lebanon24
02:00 | 2026-08-09
Lebanon24
23:00 | 2026-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24