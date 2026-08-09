تسريب يكشف ألوان آيفون القابل للطي

كشفت تسريبات جديدة ملامح تصميم كاميرات Ultra القابل للطي، بعد تداول صور لغطاءين واقيين مخصّصين لوحدة الكاميرات الخلفية.

ونشر المسرّب هذه الصور التي تُظهر الغطاءين بلونين مختلفين، ما يمنح لمحة مبكرة عن خيارات الألوان المتوقعة للهاتف.

وتشير التوقعات إلى أن آبل ستكشف رسمياً عن الجهاز في منتصف سبتمبر، فيما رجّحت تسريبات سابقة أن يأتي الهاتف باللونين الأبيض والأسود. لكن الصور الجديدة تقترح خيارين مختلفين قليلاً، إذ ظهر الغطاءان باللون والأزرق الداكن.

وبالاستناد إلى التسريبات السابقة، قد تعتمد آبل تصميماً ثنائي اللون على غرار ما قدمته في iPhone 17 Pro، بحيث يجمع أحد الإصدارات بين إطار معدني فضي وزجاج أبيض.

أما النسخة ذات اللون الأزرق الداكن فتبدو شديدة القتامة، إلى حدّ قد يجعلها قريبة من الأسود عند النظر إليها من مسافة بعيدة.

كما تكشف الصور شكل وحدة الكاميرات، التي تأتي بتصميم مستطيل بحواف مستديرة وتضم أربع فتحات. ويُعتقد أن اثنتين منها مخصّصتان للكاميرات، بينما تُستخدم الثالثة لفلاش LED، والرابعة لمستشعر LiDAR.