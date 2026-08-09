تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تسريب يكشف ألوان آيفون القابل للطي

Lebanon 24
09-08-2026 | 23:00
A-
A+
تسريب يكشف ألوان آيفون القابل للطي
تسريب يكشف ألوان آيفون القابل للطي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت تسريبات جديدة ملامح تصميم كاميرات iphone Ultra القابل للطي، بعد تداول صور لغطاءين واقيين مخصّصين لوحدة الكاميرات الخلفية. 

ونشر المسرّب sonny dickson هذه الصور التي تُظهر الغطاءين بلونين مختلفين، ما يمنح لمحة مبكرة عن خيارات الألوان المتوقعة للهاتف.

وتشير التوقعات إلى أن  آبل ستكشف رسمياً عن الجهاز في منتصف سبتمبر، فيما رجّحت تسريبات سابقة أن يأتي الهاتف باللونين الأبيض والأسود. لكن الصور الجديدة تقترح خيارين مختلفين قليلاً، إذ ظهر الغطاءان باللون الفضي والأزرق الداكن.

وبالاستناد إلى التسريبات السابقة، قد تعتمد آبل تصميماً ثنائي اللون على غرار ما قدمته في iPhone 17 Pro، بحيث يجمع أحد الإصدارات بين إطار معدني فضي وزجاج أبيض. 

أما النسخة ذات اللون الأزرق الداكن فتبدو شديدة القتامة، إلى حدّ قد يجعلها قريبة من الأسود عند النظر إليها من مسافة بعيدة.

كما تكشف الصور شكل وحدة الكاميرات، التي تأتي بتصميم مستطيل بحواف مستديرة وتضم أربع فتحات. ويُعتقد أن اثنتين منها مخصّصتان للكاميرات، بينما تُستخدم الثالثة لفلاش LED، والرابعة لمستشعر LiDAR.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إشارات برمجية جديدة تكشف اقتراب إطلاق أول هاتف قابل للطي من أبل
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 17:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سامسونغ تكشف عن تقنية جديدة لتطوير شاشات هواتفها القابلة للطي
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 17:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أوبو تطوّر هاتفاً قابلاً للطيّ...إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 17:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
قريباً من "آبل".. هاتف قابل للطي
lebanon 24
Lebanon24
10/08/2026 17:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24

sonny dickson

✨ الخلف

iphone

الفضي

رابعة

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-08-10
Lebanon24
09:13 | 2026-08-10
Lebanon24
04:30 | 2026-08-10
Lebanon24
02:00 | 2026-08-10
Lebanon24
00:04 | 2026-08-10
Lebanon24
16:00 | 2026-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24