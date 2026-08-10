4 متصفحات قد تكون أفضل من "كروم".. خصوصية وذكاء اصطناعي

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لا تعني الهيمنة الواسعة لمتصفح " كروم" على سوق تصفح الإنترنت أنه الخيار الأفضل لجميع المستخدمين، إذ قد تقدم بعض البدائل مزيدًا من الخصوصية والتخصيص والإنتاجية، إلى جانب أدوات مدمجة للذكاء الاصطناعي.ويعتمد اختيار المتصفح الأنسب على احتياجات كل مستخدم، وفي هذا السياق تبرز أربعة متصفحات رئيسية توفر أدوات ووظائف لا يتيحها "كروم" بصورة أساسية.يقدم هذا المتصفح مجموعة من أدوات الخصوصية المدمجة، تشمل حظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية والمتتبعات عبر المواقع، إضافة إلى الحماية من تقنيات البصمة الرقمية.كما يوفر وضع التصفح الخاص عبر شبكة "تور"، وحاجبًا مدمجًا للإعلانات، وقارئًا لخلاصات المواقع، ومحفظة للعملات الرقمية.ويتضمن أيضًا خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة، لكنها تتطلب اشتراكًا مدفوعًا.يبرز هذا المتصفح كخيار مناسب للمستخدمين الذين يرغبون في التحكم بشكل واسع بواجهة المتصفح وطريقة عمله.إذ يسمح بتعديل الألوان والخلفيات وموقع شريط التبويبات وشكلها، إلى جانب استخدام السمات التي ينشئها مجتمع المستخدمين.ويضم المتصفح كذلك أدوات للملاحظات والتقاط لقطات الشاشة، ووضع الصورة داخل الصورة، إضافة إلى أوامر سريعة ومساحات عمل وتنظيم التبويبات وقارئ لخلاصات المواقع.كما يدمج خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة ضمن مزاياه.يستمر موزيلا فايرفوكس في كونه أحد أبرز البدائل لغوغل كروم، بفضل أدوات الحماية من التتبع وحماية ملفات تعريف الارتباط والبصمة الرقمية.كما يوفر إمكانات أكبر لتخصيص الواجهة، وقارئًا ومحررًا لملفات PDF، ووضع قراءة يقلل العناصر المشتتة في صفحات الإنترنت.ومن أبرز نقاط قوته دعم الإضافات على تطبيق أندرويد أيضًا، وهي ميزة لا يقدمها كروم بالطريقة نفسها.يركز هذا المتصفح على دمج الخدمات والأدوات مباشرة داخل المتصفح، مع حاجب للإعلانات وشبكة افتراضية خاصة مجانية ومساعد للذكاء الاصطناعي يستطيع الاستفادة من سياق علامات التبويب.ويتيح المتصفح أيضًا الوصول السريع إلى خدمات مثل ChatGPT وجيميني، ويدمج تطبيقات المراسلة مثل وتلغرام وديسكورد في الشريط الجانبي.كما يقدم مولدًا للصور بالذكاء الاصطناعي، وتنظيمًا متقدمًا للتبويبات، ووضع الشاشة المنقسمة وأداة لالتقاط الشاشة وتوفير البطارية.