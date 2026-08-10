ماذا يحدث للسيارة الكهربائية عند وصول البطارية إلى 0%؟

قبل أن تتوقف السيارة الكهربائية، تطلق أنظمتها تحذيرات متتالية وتبدأ في تقليل استهلاك الطاقة، لمنح السائق فرصة للوصول إلى مكان آمن أو محطة شحن.

وتختلف سرعة نفاد البطارية بحسب أسلوب القيادة ودرجة الحرارة واستخدام المكيّف والأنظمة الكهربائية.

تحذيرات قبل الصفر

تبدأ معظم السيارات بإطلاق تحذير عند انخفاض الشحن إلى نحو 15 أو 20%، ثم تصبح التنبيهات أكثر وضوحًا مع تراجع الطاقة، بالتزامن مع إجراءات لتقليل الاستهلاك وإطالة المسافة المتبقية.

ماذا يعني 0%؟

لا يعني وصول البطارية إلى 0% توقف السيارة فورًا، إذ قد تحتفظ بعض الطرازات بقدر محدود من الطاقة الاحتياطية. لكن المسافة الإضافية تختلف بحسب الطراز والظروف، ولا يمكن الاعتماد عليها.

"وضع السلحفاة"

مع اقتراب الطاقة من النفاد، قد تدخل بعض السيارات في «وضع السلحفاة»، فتخفض سرعتها وقدرتها على التسارع، وقد يتراجع أداء المكيّف أو يتوقف، بهدف الحفاظ على الطاقة المتبقية.

عند نفاد الطاقة بالكامل

عندما تنفد الطاقة القابلة للاستخدام، تفقد السيارة قدرتها على التسارع وتتوقف عن السير. وقد تتأثر بعض وظائف التوجيه والمكابح بحسب تصميم السيارة، لذلك يصبح التوقف في مكان آمن ضروريًا.

وقد تستمر بعض الأنظمة، مثل المصابيح والنوافذ والأقفال، في العمل. وإذا توقفت السيارة تمامًا، قد يحتاج السائق إلى خدمة مساعدة أو شاحنة سحب.

الخلاصة: وصول الشحن إلى الصفر لا يعني دائمًا توقف السيارة فورًا، لكنه يمثل المرحلة الأخيرة قبل فقدان القدرة على الحركة، لذلك يجب عدم تجاهل التحذيرات السابقة.