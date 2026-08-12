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تكنولوجيا وعلوم

هاتف Agni 4 قريبا في الأسواق.. هذه مواصفاته

Lebanon 24
12-08-2026 | 01:00
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هاتف Agni 4 قريبا في الأسواق.. هذه مواصفاته
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تحضر شركة Lava الهندية لإطلاق هاتف Agni 4 في الأسواق العالمية قريبا لينافس بمواصفاته وتقنياته أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا.
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ويتميز الهاتف بهيكل أنيق التصميم مصنوع من مواد ممتازة، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP64، كما زوّد بمنفذين لشرائح الاتصال، ويأتي مزودا بمساعد الذكاء الاصطناعي الجديد من الشركة المسمى Vayu AI.

وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 66.67 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز، وتردد 1.5 K، وسطوع يصل إلى 2400 nits، كما حصل على ماسح أصابع مدمج في الشاشة.

ويعمل الجهاز بمعالج Dimensity 8350، ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت من نوع LPDDR5X، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، كما جهّز بنظام تبريد خاص ليحافظ على أداء مستقر أثناء الاستخدام المكثف.

وجاءت كاميرته أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، مثالية لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، ويمكنها توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

كما زوّد الهاتف أيضا بتقنية bluetooth 5.4، ومكبرات صوت عالية الأداء، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 66 واط.(روسيا اليوم)


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