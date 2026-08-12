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تكنولوجيا وعلوم

هاتف سامسونغ المنتظر Galaxy S26 FE.. هذا ما تم الكشف عنه

Lebanon 24
12-08-2026 | 04:00
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هاتف سامسونغ المنتظر Galaxy S26 FE.. هذا ما تم الكشف عنه
هاتف سامسونغ المنتظر Galaxy S26 FE.. هذا ما تم الكشف عنه photos 0
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قامت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية بتسريب مواصفات هاتف galaxy S26 FE الذي ستطرحه سامسونغ بسعر منافس.
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ووفق التسريبات، حصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (161.3/76.6/7.4) ملم، وزنه 193 غ، وحمي بإطار من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

وأتت شاشته Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 385 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بطبقة +Corning Gorilla Glass Victus.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-17" مع واجهات One UI 9، ومعالج Exynos 2500 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Xclipse 950، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

وجاءت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+12+8) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل، يمكنها توثيق فيدوهات 4K.

وزوّد الهاتف أيضا بمنفذي Nano-SIM وتقنية eSIM  للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Samsung Wireless DeX، وبطارية Si/C Li-Ion بسعة 4900 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط.(روسيا اليوم)
 
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