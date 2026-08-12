هاتف سامسونغ المنتظر Galaxy S26 FE.. هذا ما تم الكشف عنه

قامت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية بتسريب مواصفات هاتف galaxy
S26 FE الذي ستطرحه سامسونغ
بسعر منافس.
ووفق التسريبات، حصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (161.3/76.6/7.4) ملم، وزنه 193 غ، وحمي بإطار من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.
وأتت شاشته Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 385 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بطبقة +Corning Gorilla Glass Victus.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-17" مع واجهات One UI 9، ومعالج Exynos 2500 المطور بتقنية 3 نانومتر
، ومعالج رسوميات Xclipse 950، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.
وجاءت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+12+8) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل، يمكنها توثيق فيدوهات 4K.
وزوّد الهاتف أيضا بمنفذي Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Samsung Wireless DeX، وبطارية Si/C Li-Ion بسعة 4900 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط.(روسيا اليوم)