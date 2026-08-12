حاسوبك بطيء؟ 5 خطوات بسيطة لتسريعه من دون ترقية الـRAM

Advertisement

وتعمل ذاكرة RAM على تخزين البيانات التي يحتاج إليها الكمبيوتر مؤقتًا أثناء تشغيل البرامج. وعندما تقترب من الامتلاء، يضطر النظام إلى الاعتماد بصورة أكبر على وحدة التخزين، التي تكون أبطأ من RAM، ما يؤدي إلى تراجع أداء الجهاز.قبل التفكير في ترقية RAM، يُنصح بمعرفة التطبيقات التي تستهلك الذاكرة. ففي ، يمكن فتح "إدارة المهام" والانتقال إلى "العمليات" ومراقبة خانة "الذاكرة". أما في أجهزة ماك، فيمكن استخدام "مراقب النشاط" لمعرفة البرامج والعمليات الأكثر استهلاكًا.وإذا ظهر تطبيق يستهلك كمية كبيرة وغير معتادة من الذاكرة، فقد يكون أحد أسباب بطء الجهاز.الكمبيوتر من أبسط الطرق لتحرير الذاكرة، إذ تُفرغ RAM عند إيقاف الجهاز أو إعادة تشغيله. وقد تكون هذه الخطوة مفيدة في حال وجود برامج أو عمليات تستمر في استهلاك الذاكرة دون حاجة.وفي بعض الحالات، يحدث ما يُعرف بـ"تسرب الذاكرة"، عندما يستمر أحد البرامج في الاحتفاظ بجزء من RAM رغم عدم استخدامه. ويمكن عندها إنهاء العملية المسببة للمشكلة من "إدارة المهام" بدلًا من إعادة تشغيل الكمبيوتر بالكامل.فتح عدد كبير من علامات التبويب قد يستهلك جزءًا كبيرًا من الذاكرة. لذلك، يُنصح بإغلاق الصفحات غير الضرورية، خصوصًا عند ملاحظة تباطؤ الجهاز أثناء استخدام المتصفح.ويوفر متصفحا Chrome وEdge مدير مهام خاصًا بهما، يمكن من خلاله معرفة علامات التبويب والإضافات الأكثر استهلاكًا للذاكرة.ترك تطبيقات عديدة مفتوحة في الخلفية يعني استمرارها في استهلاك موارد الكمبيوتر حتى في حال عدم استخدامها. لذلك، من الأفضل إغلاق البرامج غير الضرورية، ولا سيما تلك التي تستهلك قدرًا كبيرًا من RAM.قد تبدأ بعض البرامج بالعمل تلقائيًا عند تشغيل الكمبيوتر، ما يؤدي إلى استهلاك الذاكرة منذ لحظة تسجيل الدخول.وفي ويندوز، يمكن تعطيل البرامج غير الضرورية من "إدارة المهام"، في حين يمكن لمستخدمي ماك التوجه إلى إعدادات النظام، ثم "عام" و"عناصر تسجيل الدخول والملحقات" لإيقاف التطبيقات التي لا يحتاجون إليها عند بدء التشغيل.إذا استمر الكمبيوتر في العمل ببطء بعد إغلاق البرامج وعلامات التبويب غير الضرورية وتقليل تطبيقات بدء التشغيل، فقد تكون هناك حاجة إلى البحث عن أسباب أخرى، ومنها عدم كفاية RAM.لذلك، قبل شراء ذاكرة إضافية، يُفضّل تحديد مصدر المشكلة، إذ قد يكون تنظيم استهلاك الذاكرة الحالية كافيًا لتحسين أداء الكمبيوتر من دون أي ترقية.