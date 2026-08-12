مشهد يحبس الأنفاس.. كسوف كلي نادر يحول النهار إلى ليل!

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في لحظة تاريخية حبست أنفاس الملايين، تحولت سماء عدة مدن إسبانية وبرتغالية إلى ظلام دامس شابه ألوان الغروب المفاجئ، عقب احتجاب قرص الشمس بالكامل خلف القمر، في حدث أسترولوجي هو الأول من نوعه في شبه الإيبيرية منذ عقود طويلة.ومع حلول ذروة الكسوف، شُلت الحركة في الشوارع والساحات العامة، وتجمهر المواطنون والسياح رافعين النظارات الواقية ونظارات الرصد نحو السماء لمتابعة الظاهرة الفلكية النادرة. وانخفضت درجات الحرارة ومستويات الضوء بشكل ملحوظ وسريع، لتظهر هالة الشمس الساطعة حول قرص القمر المظلم، وسط هتافات وتصفيق حار من الحشود المتجمعة.وتحولت بلدة "ميديناسيلي" الإسبانية إلى مدرج طبيعي استقبل آلاف الزوار والعلماء والهواة الذين توافدوا قبل ساعات محملين بالكاميرات والتلسكوبات، إلى جانب رحلات سياحية خاصة قدمت من واليابان ودول أوروبية للظفر بفرصة استثنائية لمشاهدة هذا الحدث.ورسم مسار الكسوف الكلي شريطاً عبر الأطلسي متوجهاً من غرينلاند وآيسلندا نحو شمال ووسط وشرق إسبانيا، لينتهي بالقرب من جزر البليار في البحر المتوسط. فيما تفاوتت نسب الكسوف الجزئي التي شهدتها مناطق واسعة من القارة الأوروبية وشمال .غرق عدد من المدن الإسبانية الرئيسية كـ"بلباو"، و"بورغوس"، و"ليون"، و"سرقسطة"، و"فالنسيا" في عتمة تامة تراوحت بين بضع ثوانٍ لدقيقتين، في حين خرجت العاصمتان وبرشلونة عن النطاق الكلي بفارق ضئيل جداً رغم تغطية أكثر من 99% من قرص الشمس فيهما. وفي البرتغال، حظيت منطقة "مونتيسينيو" في أقصى الشرقي بالفرصة الوحيدة في البلاد لمشاهدة الكسوف الكلي لفترة وجيزة.ويُعد هذا الحدث الفلكي بداية لسلسلة نادرة تُعرف بـ"ثلاثية الكسوف الإيبيرية"، حيث من المرتقب أن تشهد إسبانيا كسوفاً كلياً آخر في اب 2027، يليه كسوف حلقي في كانون الثاني 2028.