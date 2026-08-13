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تكنولوجيا وعلوم

كاميرا روبوتية وذكاء اصطناعي في جهاز واحد

Lebanon 24
13-08-2026 | 02:00
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كاميرا روبوتية وذكاء اصطناعي في جهاز واحد
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بعد أشهر من التشويق والتسريبات، كشفت شركة «هونر» رسميًا عن هاتفها الجديد Honor Robot Phone، الذي يمثل توجهًا مختلفًا في سوق الهواتف الذكية، من خلال الجمع بين كاميرا روبوتية متطورة ونظام ذكاء اصطناعي مصمم لتنفيذ مهام متعددة نيابة عن المستخدم.

يضم الهاتف منظومة تصوير ميكانيكية مدمجة في هيكله، تعتمد على جيمبال مصنوع من سبائك التيتانيوم المستخدمة في تطبيقات الطيران والفضاء. وتقول «هونر» إنها نجحت في تقليص حجم هذه الآلية بنسبة 65% مقارنة بالجيمبال التقليدي المستخدم في الكاميرات المستقلة.

ولا يتجاوز وزن المحرك المسؤول عن تحريك الكاميرا 2.6 غرام، لكنه يستطيع الدوران بسرعة تصل إلى 360 درجة في الثانية، ما يسمح للكاميرا بتتبع الأجسام سريعة الحركة والاستجابة للحركات المفاجئة أثناء التصوير.

وتتكون الآلية من أكثر من 100 قطعة دقيقة، فيما تطلب تطويرها أكثر من 60 عملية تصنيع مختلفة، وتقول الشركة إنها سجلت أكثر من 100 براءة اختراع مرتبطة بهذه التقنية.

ثلاث كاميرات بدقة تصل إلى 200 ميغابكسل

يعتمد الهاتف على منظومة تصوير ثلاثية، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل مثبتة على الجيمبال، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل وزاوية رؤية تبلغ 122 درجة.

كما يضم كاميرا بيريسكوب بدقة 200 ميغابكسل، مع إمكانية التقريب البصري حتى 2.7 مرة.

ولتطوير قدرات التصوير، زودت «هونر» الهاتف بشريحة مخصصة لمعالجة الصور تحمل اسم Driving Light H1، إلى جانب تعاونها مع شركة صناعة الكاميرات السينمائية ARRI لتوفير مجموعة من أدوات تصوير الفيديو الاحترافية.

ويدعم الهاتف ترميز ARRI LogC3 وملفات تدرج الألوان LUT، فضلًا عن ميزة ARRI Look التي تتيح تطبيق تأثيرات لونية سينمائية بضغطة واحدة.

أما وضع ARRI Cinema Mode، فيوفر أدوات أكثر تقدمًا، من بينها مراقبة الألوان الزائفة، وإبراز مناطق التركيز، وخيارات متعددة لنسب أبعاد الصورة المخصصة للتصوير السينمائي.

YOYO Pro.. ذكاء اصطناعي ينفذ المهام

لا تقتصر ابتكارات الهاتف على التصوير، إذ تقدم «هونر» نظام YOYO Pro للذكاء الاصطناعي، الذي تقول الشركة إنه يستطيع تنفيذ أكثر من 100 خطوة متتالية انطلاقًا من أمر واحد.

وتعاونت «هونر» مع شركة «علي بابا» للاستفادة من نموذج الذكاء الاصطناعي Qwen وتطوير نظام مخصص للأجهزة المحمولة.

وتسعى الشركة إلى تقديم YOYO Pro كمساعد ذكي يتجاوز الوظائف التقليدية للمساعدات الصوتية، إذ يمكنه فهم سياق استخدام الهاتف، والتعلم من عادات المستخدم والبيئة المحيطة به، إلى جانب التفاعل مع المهام وتنفيذها.

وتضع «هونر» هذه الإمكانات ضمن مفهوم «الذكاء المتجسد» (Embodied Intelligence)، الذي يهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي قادرًا ليس فقط على تقديم المعلومات، بل أيضًا على التفاعل مع العالم الحقيقي وتنفيذ الإجراءات نيابة عن المستخدم.

متجر خاص بمهارات الذكاء الاصطناعي

 
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يأتي الهاتف أيضًا مع YOYO Skills Store، الذي يسمح للمستخدمين بإضافة مهارات جديدة إلى نظام الذكاء الاصطناعي بسهولة.

وتقول «هونر» إن المطورين وصناع المحتوى يمكنهم الاستفادة من أكثر من 100 مورد برمجي داخل النظام لإنشاء وظائف ومهارات جديدة للهاتف.

شاشة صغيرة نسبيًا ومواصفات قوية

يأتي Honor Robot Phone بشاشة مسطحة من نوع LTPO بقياس 6.31 بوصة ودقة 2640 × 1216 بكسل، مع سطوع أقصى يصل إلى 6800 شمعة، وطبقة عاكسة من نوع AR.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من «كوالكوم»، مع خيارات تصل إلى 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت من التخزين الداخلي.

كما يضم أربعة ميكروفونات مدعومة بخوارزمية لتحديد اتجاه الصوت، بما يسمح بتوجيه التقاط الصوت وفق اتجاه نظر الكاميرا.

وزن مرتفع مقابل التصميم الميكانيكي

أدت إضافة منظومة الكاميرا الروبوتية والمكونات الداخلية إلى وصول وزن الهاتف إلى 248 غرامًا، وهو وزن مرتفع نسبيًا مقارنة بالعديد من الهواتف الذكية الحديثة.

ومع ذلك، تقول «هونر» إن تصميم الهاتف الهندسي مكّنها من دمج هذه المكونات، إلى جانب البطارية الكبيرة، في هيكل بسماكة 9.59 ملم فقط.

السعر وموعد الطرح

 

طرحت «هونر» الهاتف بإصدارين:

  • 12 غيغابايت RAM + 512 غيغابايت تخزين: بسعر 9999 يوان، أي نحو 1482 دولارًا.

  • 16 غيغابايت RAM + 1 تيرابايت تخزين: بسعر 12,999 يوان، أي نحو 1927 دولارًا.

ويتوافر الهاتف باللونين Star Trail Silver وMoon Shadow Gray، على أن يبدأ طرحه رسميًا للبيع في 18 أغسطس.

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