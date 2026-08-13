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تكنولوجيا وعلوم

روبوت ذكي يغيّر أسلوب حركته تلقائياً

Lebanon 24
13-08-2026 | 04:00
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روبوت ذكي يغيّر أسلوب حركته تلقائياً
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طوّر باحثون في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) روبوتًا رباعي الأرجل مزودًا بنظام ذكاء اصطناعي يتيح له التكيف تلقائيًا مع التضاريس واختيار طريقة الحركة الأنسب، سواء بالمشي أو الجري أو القفز.

ويهدف الابتكار إلى تجاوز أحد أبرز تحديات الروبوتات المتحركة، والمتمثل في التعامل مع البيئات المتغيرة التي قد تجمع بين السلالم والمنحدرات والحفر والأسطح غير المستوية خلال وقت قصير.

ذكاء اصطناعي يتحكم بالحركة

وقاد فريق البحث البروفيسور هاي وون بارك من قسم الهندسة الميكانيكية، حيث طوّر الباحثون نظام تحكم موحدًا يعتمد على التعلم المعزز ويحمل اسم APT-RL.

ويتيح النظام للروبوت الجمع بين أنماط الحركة المختلفة ضمن منظومة واحدة، بدل الاعتماد على أنظمة منفصلة للمشي والجري والقفز. وبذلك يستطيع الروبوت الانتقال من حركة إلى أخرى بصورة سلسة، واتخاذ القرار المناسب لحظيًا اعتمادًا على طبيعة الأرض والسرعة المطلوبة.

مستشعرات لرصد التضاريس

ويستعين الروبوت بمجموعة من المستشعرات لتحليل البيئة المحيطة، من بينها كاميرا للعمق توفر معلومات ثلاثية الأبعاد عن الأجسام والمسافات، إلى جانب أجهزة «ليدار» تستخدم نبضات الليزر لرصد العوائق والتضاريس على مسافات أبعد.

ومن خلال دمج هذه البيانات، يتمكن الروبوت من بناء تصور عن البيئة المحيطة وتعديل حركته بشكل فوري دون الحاجة إلى تدخل بشري.

اختبارات في بيئات صعبة

اختبر الباحثون النظام على روبوت KAIST HOUND في مجموعة من البيئات الداخلية والخارجية، بينها العشب والسلالم والمنحدرات والمسارات الحرجية المليئة بالجذور والأغصان والتضاريس غير المستوية.

وأظهرت الاختبارات قدرة الروبوت على اختيار أسلوب الحركة المناسب تلقائيًا، بما في ذلك الهرولة والقفز، وفقًا لطبيعة المسار. كما وصلت سرعته القصوى إلى 6 أمتار في الثانية، أي نحو 22 كيلومترًا في الساعة.

من المختبر إلى مواقع الكوارث

ويرى الباحثون أن التقنية يمكن أن تمهد الطريق أمام جيل جديد من الروبوتات القادرة على العمل باستقلالية في البيئات المعقدة، مع تطبيقات محتملة في عمليات البحث والإنقاذ، ومواقع الكوارث، وفحص المنشآت الصناعية، إضافة إلى بعض المهام الدفاعية.

وبحسب البروفيسور بارك، قد تصبح هذه التقنية عنصرًا أساسيًا في توسيع استخدام الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي خارج البيئات المختبرية، خصوصًا في المناطق التي يصعب على الإنسان الوصول إليها أو العمل فيها بأمان.

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