غوغل تكشف عن "Pixel Watch 5"

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وحافظت الساعة على التصميم الدائري المميز لسلسلة "Pixel Watch"، مع مجموعة من التحسينات التي تركز على تقنيات ومزايا مراقبة الصحة واللياقة البدنية. كشفت رسميًا عن ساعتها الذكية الجديدة "Pixel Watch 5"، بسعر يبدأ من 399 دولارًا، على أن يبدأ طرحها في الأسواق في 20 أيلول المقبل.وحافظت الساعة على التصميم الدائري المميز لسلسلة "Pixel Watch"، مع مجموعة من التحسينات التي تركز على تقنيات ومزايا مراقبة الصحة واللياقة البدنية.

تبدأ أسعار Pixel Watch 5 من 399 دولارًا للنسخة بقياس 41 ملم، بينما يصل سعر إصدار 45 ملم إلى 429 دولارًا.



ومن المقرر أن تبدأ الساعة في الوصول إلى المستخدمين في 20 أيلول 2026، مع فتح باب الطلب المسبق بعد الإعلان الرسمي.



كما كشفت غوغل عن إصدار خاص بالتعاون مع نجم كرة السلة ستيفن كاري، يحمل تصميمًا وإكسسوارات مخصصة، ويبلغ سعره 579 دولارًا، على أن يبدأ طرحه في 3 أيلول المقبل.



ولا تركز غوغل في الجيل الجديد على تغيير التصميم بقدر ما تراهن على ما يحدث داخل الساعة، خصوصًا مع توسيع دور الذكاء الاصطناعي جيميني في التعامل مع المستخدم والبيانات الصحية.





ومن أبرزها ميزة Breathing Emergency Detection، التي يمكنها اكتشاف الانخفاضات الحادة والمستمرة في مستويات الأكسجين ، ثم المساعدة في بدء اتصال طارئ عند استيفاء شروط محددة، وتبدأ هذه الميزة أولًا في .



كما تستخدم الساعة نماذج ذكاء اصطناعي لتحليل اتجاهات ضغط وجودة التنفس أثناء النوم ومؤشرات مقاومة الإنسولين.



وتؤكد غوغل أن هذه البيانات مخصصة لتقديم مؤشرات حول التغيرات الصحية على المدى ، وليست بديلًا عن التشخيص الطبي.



وفي جانب اللياقة، تحصل الساعة على تجربة جديدة لتدريبات القوة تقدم إرشادات خطوة بخطوة، إلى جانب تحسينات كبيرة في دقة نظام GPS، الذي تقول غوغل إنه يوفر دقة أعلى بمرتين مقارنة بالأجيال السابقة. تقدم Pixel Watch 5 مجموعة من المزايا الجديدة التي تجعلها أقرب إلى مساعد صحي شخصي.ومن أبرزها ميزة Breathing Emergency Detection، التي يمكنها اكتشاف الانخفاضات الحادة والمستمرة في مستويات الأكسجين ، ثم المساعدة في بدء اتصال طارئ عند استيفاء شروط محددة، وتبدأ هذه الميزة أولًا في .كما تستخدم الساعة نماذج ذكاء اصطناعي لتحليل اتجاهات ضغط وجودة التنفس أثناء النوم ومؤشرات مقاومة الإنسولين.وتؤكد غوغل أن هذه البيانات مخصصة لتقديم مؤشرات حول التغيرات الصحية على المدى ، وليست بديلًا عن التشخيص الطبي.وفي جانب اللياقة، تحصل الساعة على تجربة جديدة لتدريبات القوة تقدم إرشادات خطوة بخطوة، إلى جانب تحسينات كبيرة في دقة نظام GPS، الذي تقول غوغل إنه يوفر دقة أعلى بمرتين مقارنة بالأجيال السابقة.

وتعتمد Pixel Watch 5 كذلك على Snapdragon W5 Gen 2 مع تحسينات في الذاكرة والأداء، ما يسمح بتنفيذ المزيد من مهام جيميني مباشرة على الساعة، حتى في بعض الحالات التي لا يتوفر فيها اتصال بالإنترنت.



وبذلك تبدو استراتيجية غوغل واضحة، فساعة Pixel Watch 5 ليست مجرد ساعة بتصميم جديد، بل محاولة لتحويل المعصم إلى نقطة وصول دائمة للذكاء الاصطناعي ومراقبة الصحة. (إرم نيوز)