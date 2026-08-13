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تكنولوجيا وعلوم

5 ميزات جديدة تجعل Pixel 11 مختلفاً تماماً

Lebanon 24
13-08-2026 | 14:00
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5 ميزات جديدة تجعل Pixel 11 مختلفاً تماماً
5 ميزات جديدة تجعل Pixel 11 مختلفاً تماماً photos 0
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كشفت «غوغل» رسمياً عن الجيل الجديد من هواتف «بيكسل» خلال فعالية Made by Google 2026، والتي تضم Pixel 11 وPixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL وPixel 11 Pro Fold.

ورغم حفاظ الأجهزة الجديدة على تصميم قريب من الجيل السابق، فإن «غوغل» أدخلت مجموعة من التحسينات على الكاميرات والمعالج وسرعة الشحن، مع تركيز واضح على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي و«جيميناي» في تجربة الاستخدام.

وتتضمن أبرز المزايا الجديدة والحصرية في البداية HiLight وMagic Capture وCamera Looks وCreator Suite وInstant Night Sight، على أن تصل بعض هذه الميزات لاحقاً إلى أجهزة «بيكسل» الأقدم عبر تحديثات Pixel Drop.

HiLight.. إشعارات مضيئة بذكاء «جيميناي»

 
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تقدم ميزة HiLight طريقة جديدة لاستخدام إضاءة LED الموجودة في الهاتف، إذ تتحول إلى ضوء إشعارات يمكنه التوهج عند ورود المكالمات أو أثناء استجابة الهاتف لأوامر «جيميناي».

كما يمكن تخصيص لون معين للضوء عند اتصال جهات اتصال مفضلة. وتبقى الميزة حصرية لهواتف Pixel 11 Pro، بسبب اعتمادها على مكونات LED غير متوفرة في الأجهزة الأقدم.

Magic Capture.. استخراج صور من الفيديو

 

تتيح Magic Capture تحويل لحظات مصورة بالفيديو إلى صور ثابتة عالية الجودة، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي على الجهاز ونماذج «جيميناي».

وتستطيع الميزة استخراج صور بدقة 12 ميغابكسل، مع اختيار الإطارات الأفضل تلقائياً، وتقليل الضبابية وإجراء القص اللازم لتصبح الصور جاهزة للمشاركة.

Camera Looks.. تحكم أكبر في مظهر الصور

تمنح «غوغل» المستخدمين خيارات أوسع للتحكم في المعالجة البصرية للصور من خلال ميزة Camera Looks، التي تتيح اختيار نمط الصورة قبل التقاطها.

وتشمل الأنماط الأساسية Natural وShadows وVanilla، إلى جانب ستة خيارات أخرى هي Digi وBlack Tie وMinimal وEditorial وClassic وVelvet.

Creator Suite.. أدوات جديدة لصناع المحتوى

تستهدف «غوغل» صناع المحتوى بمجموعة أدوات Creator Suite، التي تتضمن Teleprompter لعرض النص على الشاشة أثناء التصوير، إلى جانب تنظيم المقاطع ضمن مجلدات مخصصة للمشروعات.

كما توفر أداة Storyboard لترتيب المقاطع وقصها وتحريرها، مع إمكانية ضبط وضع الفيديو ليكون الخيار الافتراضي عند فتح تطبيق الكاميرا.

Instant Night Sight.. تصوير ليلي أسرع

 

طورت «غوغل» أيضاً تقنية التصوير الليلي Night Sight، إذ تقول إن ميزة Instant Night Sight الجديدة قادرة على التقاط الصور في الإضاءة المنخفضة بسرعة تصل إلى 4.5 مرات مقارنة بالأجيال السابقة، ما يقلل الحاجة إلى تثبيت الهاتف لفترة طويلة أثناء التصوير.

وتشمل المزايا الإضافية إمكانية استخدام Circle to Search والترجمة مباشرة من تطبيق الكاميرا، بما يسمح بالتعرف على العناصر والبحث عنها وترجمة النصوص دون مغادرة تجربة التصوير.

وبدأت «غوغل» استقبال الطلبات المسبقة لهواتف Pixel 11 وPixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL في 12 أغسطس 2026، بأسعار تبدأ من 899 دولاراً للنسخة الأساسية، و1099 دولاراً لـPixel 11 Pro، و1299 دولاراً لـPixel 11 Pro XL.

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