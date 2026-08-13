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تكنولوجيا وعلوم

كاميرا تتحرك بالذكاء الاصطناعي لتتبعك أثناء التصوير

Lebanon 24
13-08-2026 | 16:06
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كاميرا تتحرك بالذكاء الاصطناعي لتتبعك أثناء التصوير
كاميرا تتحرك بالذكاء الاصطناعي لتتبعك أثناء التصوير photos 0
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أطلقت شركة «هونر» هاتفها الجديد «Robot Phone» في الصين، في خطوة تصفها الشركة بأنها بداية «حقبة جديدة» في عالم التصوير السينمائي عبر الهواتف الذكية.

ويتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل مثبتة على نظام ميكانيكي متحرك ثلاثي المحاور، يمكنه تحريك الكاميرا تلقائياً أفقياً وعمودياً بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، بهدف إبقاء الأشخاص والأهداف داخل إطار التصوير.

ويضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية، بينها كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل بفتحة عدسة f/1.6، وعدسة تقريب منظاري بدقة 200 ميغابكسل مع تقريب بصري 2.7x، إضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل وزاوية رؤية تبلغ 122 درجة.

كما أعلنت «هونر» عن شراكة مع شركة ARRI المتخصصة في تقنيات التصوير السينمائي، لتوفير تقنيات تشمل ARRI LogC3 وARRI Wide Gamut 3 وARRI Looks، إلى جانب شريحة التصوير H1 الخاصة بالشركة.

ويعتمد الهاتف على تقنيات ذكاء اصطناعي للتعرف على الأشخاص وتتبعهم، إضافة إلى التعرف على الإيماءات وتحديد مصدر الصوت، بما يسمح للكاميرا بالتحرك تلقائياً أثناء التصوير.

ويأتي «Robot Phone» بشاشة LTPO OLED قياس 6.3 بوصة، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وسطوع أقصى يبلغ 6800 شمعة، إلى جانب معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وبطارية بسعة 7060 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 120 واط واللاسلكي بقدرة 50 واط.

وبدأت «هونر» استقبال الطلبات المسبقة للهاتف في الصين، بسعر يبدأ من 9999 يوان، أي نحو 1482 دولاراً، على أن يطرح رسمياً في الأسواق الصينية في 18 أغسطس.

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