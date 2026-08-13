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تكنولوجيا وعلوم

من البطارية إلى الكاميرا.. 4 تغييرات منتظرة في iPhone Air 2

Lebanon 24
13-08-2026 | 23:00
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من البطارية إلى الكاميرا.. 4 تغييرات منتظرة في iPhone Air 2
من البطارية إلى الكاميرا.. 4 تغييرات منتظرة في iPhone Air 2 photos 0
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تستعد شركة آبل لإطلاق iphone Air 2، الذي سيشهد تحسينات كبيرة مقارنةً بالجيل الأول.

وبعد الانتقادات التي وُجهت للإصدار السابق بسبب عمر البطارية المحدود والقدرات البسيطة للكاميرا، تشير التسريبات إلى أن الشركة تعمل على تحديثات جوهرية لمعالجة هذه القضايا.

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وفيما يلي أربع ترقيات رئيسية ستظهر في الجهاز الجديد. 

كان حجم البطارية الصغير هو العيب الأكبر في الإصدار الأول. وتخطط آبل لزيادة سعة البطارية من 1490 مللي أمبير إلى حوالي 5000 مللي أمبير. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 11% في الطاقة، مما يمنح الجهاز الأنيق تحسينًا ملحوظًا في التحمل اليومي.

ستشهد الكاميرا أيضًا ترقية ملحوظة. من المتوقع أن يتم تجهيز iPhone Air 2 بكاميرا خلفية بدقة أعلى، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور بجودة أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة. هذا التحسين سيعزز تجربة التصوير بشكل كبير.

سيتم تزويد iPhone Air 2 بمعالج أحدث وأكثر قوة، مما يحسن الأداء العام للجهاز. هذا التحديث سيمكن المستخدمين من تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب بسلاسة أكبر، مما يعزز تجربة الاستخدام.   

سيأتي iPhone Air 2 مع دعم لتقنيات جديدة مثل 5G، مما يمكن المستخدمين من الاستفادة من سرعات الإنترنت العالية. هذا التحديث سيعزز من قدرة الجهاز على التعامل مع التطبيقات والخدمات الحديثة.

وتظهر التحديثات المتوقعة في iPhone Air 2 التزام آبل بتحسين تجربة المستخدم. من خلال زيادة سعة البطارية وتحسين الكاميرا، بالإضافة إلى دعم تقنيات جديدة.

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