شعار جديد.. إنستغرام تجري تغييرا لافتا في هويتها

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قررت منصة إنستغرام إجراء تغيير لافت في هويتها البصرية عبر تقديم تصميم جديد لكلمة Instagram، في خطوة تهدف إلى جعل العلامة التجارية أكثر حداثة، الا ان هذه الخطوة سرعان ما أثارت موجة من الجدل بين المستخدمين.وأعلنت إنستغرام عن تحديث الـWordmark الخاص بها، أي التصميم الكتابي لاسم المنصة، بعد نحو 10 استخدام التصميم السابق. ويأتي التغيير في إطار محاولة المنصة تحديث هويتها البصرية مع الحفاظ، في الوقت نفسه، على بعض العناصر التي ارتبطت بتاريخها وشخصيتها الأصلية.وأوضح رئيس إنستغرام أن التصميم القديم لم يتغير منذ 10 سنوات، ولذلك حان الوقت لإجراء عملية تحديث.وقال إن التصميم الجديد أكثر نظافة وحداثة، مع الاحتفاظ بإشارات إلى الشكل الأصلي، إلى جانب التركيز على البساطة والحرفية التي لطالما ميزت إنستغرام. لكن التغيير لا يشمل أيقونة تطبيق إنستغرام الشهيرة التي بقيت دون تعديل، إذ يتركز التجديد على الطريقة التي تُكتب بها كلمة Instagram ضمن الهوية البصرية للمنصة.ويمثل التصميم الجديد مزيجًا غير معتاد بين الخط المتصل والطباعة التقليدية، في محاولة واضحة للجمع بين هوية إنستغرام القديمة والاتجاه الأكثر حداثة الذي تتبناه المنصة. إلا أن النتيجة لم تلقَ ترحيبًا جماعيًا.فبعض المستخدمين رأوا أن الشعار الجديد فقد جزءًا من الشخصية والجاذبية التي جعلت التصميم السابق مألوفًا على مدار السنوات الماضية. وبينما اعتبر البعض التحديث بسيطًا وعصريًا، ركز آخرون على مسألة أكثر أساسية، وهي سهولة قراءة الاسم. (إرم نيوز)