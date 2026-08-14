تطبيق جديد لن يتركك تنسى مهامك

أطلق المطوّر المستقل ماركو أرمنت، صاحب تطبيقَي Overcast وInstapaper والرئيس السابق لقسم التكنولوجيا في Tumblr، تطبيقه الجديد Unforgetful، وهو بديل لتطبيق "التذكيرات" من آبل، صُمم خصيصاً للأشخاص الذين يميلون إلى تأجيل المهام أو تجاهل التنبيهات.

ويعمل التطبيق على أجهزة وMac بالاعتماد على قاعدة بيانات "تذكيرات" الحالية لدى المستخدم، ما يعني أنه لا يحتاج إلى نقل المهام أو إعادة إدخالها من جديد.

ويهدف Unforgetful إلى معالجة عدد من المشكلات التي يرى أرمنت أنها تجعل تطبيق آبل غير عملي بالنسبة لبعض المستخدمين، أبرزها إمكانية فقدان التذكير بعد تجاهل الإشعار أو عدم تحديد وقت له، ما قد يؤدي إلى عدم وصول تنبيه في الموعد المطلوب.

ويتميّز التطبيق بأن الإشعارات تتكرر تلقائياً حتى إن تم تجاهلها، ولا تتوقف إلا بعد إنجاز المهمة وحذفها. كما أعاد تصميم خاصية تأجيل التذكيرات، بحيث تتغير الفواصل الزمنية تدريجياً مع استمرار المستخدم في تأجيل المهمة، مع تجنب إغراقه بعدد كبير من المهام في الوقت نفسه.

وحافظ التطبيق على واجهة بسيطة، من دون علامات أو أوضاع عرض متعددة أو أدوات تنظيم معقدة، مع توفير ميزات إضافية مثل إدخال التذكيرات صوتياً عبر ميكروفون مدمج، إلى جانب مجموعة من الأدوات المصغرة لشاشة القفل ومركز التحكم.

ومن أبرز مزايا Unforgetful تكامله المباشر مع قاعدة بيانات "تذكيرات" من آبل، إذ يمكن للمستخدم الاستمرار في إضافة المهام بالطريقة المعتادة، بما في ذلك عبر ، ثم تعطيل إشعارات تطبيق آبل والاعتماد على إشعارات التطبيق الجديد.

ويتوافر Unforgetful لأجهزة iOS وMac مقابل 19.99 دولاراً سنوياً.