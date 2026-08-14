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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تتيح إزالة علامة الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
14-08-2026 | 16:00
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غوغل تتيح إزالة علامة الذكاء الاصطناعي
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أعلنت شركة غوغل إتاحة خيار جديد يسمح للمستخدمين بإزالة العلامة المائية الظاهرة من المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو والأغاني.

وأوضحت الشركة أن إلغاء العلامة الظاهرة لن يؤثر على العلامات المائية غير المرئية الخاصة بتقنية SynthID، أو بيانات التعريف المرتبطة بمعيار C2PA، والتي تتيح التحقق من كون المحتوى مولداً بالذكاء الاصطناعي.

وقال جوش وودوارد، نائب رئيس غوغل المسؤول عن Gemini، إن خيار إيقاف العلامة المائية الظاهرة سيكون متاحاً مع نماذج Nano Banana وOmni وLyria، على أن يظهر الإعداد في تطبيق Gemini وأداة تحرير الفيديو Flow، بينما سيصل الدعم إلى خدمة البحث لاحقاً.

ويأتي القرار في إطار توجه متغير نحو طريقة وضع علامات على المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، إذ ترى غوغل أن العلامات المائية الظاهرة قد تحد من استخدام المحتوى في بعض المجالات الإبداعية والمهنية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على وسائل غير مرئية للتعرف على مصدره.

وأكدت الشركة أن المستخدمين سيظلون قادرين على التحقق مما إذا كانت صورة ما مولدة بالذكاء الاصطناعي، رغم إخفاء العلامة الظاهرة، بفضل تقنية SynthID وبيانات C2PA.

ومن المقرر أن يبدأ طرح الميزة تدريجياً خلال الأيام المقبلة، وعند توفرها سيتمكن المستخدم من تشغيل العلامة المائية أو إيقافها من خلال الإعدادات > العلامة المائية للوسائط.

وفي خطوة مرتبطة بالتحقق من المحتوى، أعلنت غوغل أيضاً فتح مصدر مكتبة جديدة تحمل اسم Credentio، تتيح للمطورين دمج آليات للتحقق محلياً من بيانات اعتماد المحتوى داخل تطبيقاتهم.

ويأتي ذلك بعد أيام من خطوة مثيرة للجدل اتخذتها شركة Anthropic، تمثلت في اعتماد علامات مائية على النصوص والملفات التي ينتجها نموذجها Claude، في إطار الامتثال للوائح الأوروبية.

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