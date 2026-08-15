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تكنولوجيا وعلوم

سعره أقل من 300 دولار.. هاتف جديد قابل للطي سيُطرح قريبا في الأسواق

Lebanon 24
15-08-2026 | 01:00
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سعره أقل من 300 دولار.. هاتف جديد قابل للطي سيُطرح قريبا في الأسواق
سعره أقل من 300 دولار.. هاتف جديد قابل للطي سيُطرح قريبا في الأسواق photos 0
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أطلقت شركة "لايت" هاتفها الجديد "لايت فليب" كجهاز قابل للطي يهدف إلى تقليل الاستخدام القهري للتكنولوجيا، وذلك من خلال الاستغناء عن شاشة اللمس والتطبيقات التقليدية، مع الإبقاء على وظائف الاتصال والرسائل والبريد الإلكتروني وبعض الأدوات العملية.
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ويبلغ طول الهاتف نحو 4.33 بوصة وعرضه 2.28 بوصة عند إغلاقه، ويتوفر بعدة ألوان، مع هيكل بلاستيكي غير لامع وحماية IP54 ضد الغبار ورذاذ المياه.

ويعتمد "لايت فليب" على لوحة تحكم رباعية الاتجاهات، وأزرار فعلية، ولوحة أرقام تقليدية T9 بدلًا من شاشة لمس كاملة. وتظهر واجهة "لايت أو إس" على شاشة OLED غير لامعة قياسها 2.8 بوصة.

ويحتفظ الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 50 ميغابكسل، ومنفذ USB-C، ومقبس سماعات 3.5 ملم، ودعم شبكات الجيل الخامس، لكنه يخلو من منصات التواصل ومتصفحات الإنترنت والتغذية اللانهائية للمحتوى.

ويتيح نظام التشغيل إضافة أدوات مفتوحة المصدر محددة، مثل تذاكر الطيران المعتمدة على رموز QR وأدوات فتح السيارات والدراجات المستأجرة، بهدف توفير الوظائف الضرورية دون تحويل الهاتف إلى منصة تطبيقات تقليدية.

وتقول الشركة إنها لا تعتمد على الإعلانات أو اقتطاع حصة من رسوم الخدمات الخارجية، وإنما على مبيعات الأجهزة وخطط الخدمة.

ومن المتوقع طرح "لايت فليب" في الأسواق في نيسان 2027 بسعر 299 دولارًا، مع بطارية قابلة للتبديل بسعة 1800 مللي أمبير/ساعة وكاميرا خلفية واحدة ودعم شبكات الجيل الخامس.(إرم نيوز)
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