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تكنولوجيا وعلوم

لمنافسة AirTag.. غوغل تُطلق جهاز التتبع Pixel Tag

Lebanon 24
15-08-2026 | 04:00
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لمنافسة AirTag.. غوغل تُطلق جهاز التتبع Pixel Tag
لمنافسة AirTag.. غوغل تُطلق جهاز التتبع Pixel Tag photos 0
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قامت شركة غوغل بإطلاق جهاز التتبع  Pixel Tag، أول جهاز تتبع للأغراض من إنتاجها، لمنافسة جهاز AirTag من أبل بسعر يبدأ من 29 دولارًا على أن يتوفر في الأسواق اعتبارًا من 11 تشرين الثاني المقبل.
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ويعتمد الجهاز على شبكة Find Hub لتحديد موقع الأغراض المفقودة عبر أجهزة أندرويد القريبة، كما يدعم تقنية UWB للنطاق فائق العرض، التي تتيح تحديد الموقع بدقة وتوفير إرشادات اتجاهية على الهواتف المتوافقة.

ويأتي Pixel Tag بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ، وبتصنيف IP67 لمقاومة الغبار والماء، ويزن نحو 12 جرامًا. كما يضم مكبر صوت مدمجًا وزرًا فعليًا يمكن استخدامه للمساعدة في العثور على الهاتف المتصل.

ويعمل الجهاز ببطارية CR2032 قابلة للاستبدال، بعمر يصل إلى نحو عام، دون الحاجة إلى اشتراك شهري أو شاحن خاص. وفي المقابل، لا يتضمن فتحة مدمجة لتعليقه بالمفاتيح أو الحقائب، ما يتطلب استخدام حامل منفصل.

ويدعم Pixel Tag أيضًا تقنية bluetooth 6.0 وخاصية Channel Sounding لقياس المسافة بدقة على الأجهزة المتوافقة، إلى جانب التكامل مع مساعد Gemini.

وفتحت غوغل باب الطلب المسبق على الجهاز في 12 آب الحالي بسعر 29 دولارًا للوحدة و99 دولارًا لحزمة تضم 4 وحدات، على أن يبدأ البيع في 11 تشرين ثاني. ويأتي السعر مطابقًا تقريبًا لسعر AirTag في الولايات المتحدة.(إرم نيوز)
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