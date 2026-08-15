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تكنولوجيا وعلوم

أيهما أكثر استهلاكًا للكهرباء.. المروحة أم التكييف؟

Lebanon 24
15-08-2026 | 10:52
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أيهما أكثر استهلاكًا للكهرباء.. المروحة أم التكييف؟
أيهما أكثر استهلاكًا للكهرباء.. المروحة أم التكييف؟ photos 0
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تستهلك المراوح كهرباء أقل بكثير من أجهزة التكييف، لكنها لا تؤدي الوظيفة نفسها. فالمروحة تحرك الهواء حولك وتساعد على الشعور بالبرودة، بينما يعمل التكييف على خفض درجة حرارة الهواء داخل الغرفة، وهي عملية تتطلب طاقة أكبر.
 
وتختلف كمية الكهرباء التي يستهلكها كل جهاز حسب نوعه وقدرته وإعدادات التشغيل وعدد ساعات الاستخدام، وبحسب مقال منشور على الموقع الإلكتروني لشركة إيفابولار المتخصصة في تصنيع أجهزة التبريد، اطلعت عليه "العربية Business".
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تُعد المراوح من الأجهزة منخفضة الاستهلاك للطاقة مقارنة بأجهزة التكييف، ويختلف استهلاكها حسب نوع المروحة وحجمها وسرعة تشغيلها، إذ تستهلك بعض المراوح المنزلية عشرات الواطات فقط.

ويتراوح استهلاك معظم المراوح المنزلية غالبًا بين 10 و100 واط، بحسب نوعها، سواء كانت مراوح مكتب أو سقف أو مراوح عمودية، إضافة إلى حجمها وسرعة تشغيلها.
 
ويختلف استهلاك التكييف بحسب نوعه وسعته، وقد يتراوح من مئات الواطات في بعض أجهزة تكييف الغرف الصغيرة إلى آلاف الواطات في الأنظمة الأكبر، وهو ما يفسر الفارق الكبير بينه وبين المراوح من حيث استهلاك الكهرباء.

ويتراوح استهلاك أجهزة التكييف المنزلية بين مئات وآلاف الواطات، بحسب نوعها وسعتها وكفاءة الطاقة وظروف التشغيل، إذ يختلف استهلاك أجهزة تكييف الغرف عن الأجهزة الأكبر وأنظمة التكييف المركزي.

وتؤثر درجة الحرارة التي يضبط عليها المستخدم الجهاز أيضًا في كمية الطاقة المطلوبة للتبريد. (العربية) 
 
 
 
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