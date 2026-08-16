لتوفير مساحة في تخزين غوغل في نظام أندرويد.. اعتمدوا هذا الحل

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لجأ الكثيرون إلى التخزين السحابي كحل لحفظ ملفاتهم وبياناتهم الرقمية، وذلك مع الارتفاع الجنوني في أسعار التخزين الداخلي للأجهزة، سواء أكان محرك أقراص صلبا (HDD) أو محركا إلكترونيا (SSD).الا ان المشكلة تكمن في أن التخزين السحابي قد يكلفك مالا إذا تجاوزت الحد المجاني، والأسوأ أنك قد تستهلك مساحته دون أن تدري. وحتى ، فقد تفاجأ بأن مساحتك السحابية قد نفدت دون سبب مفهوم.وعلى هواتف أندرويد، يربط النظام النسخ الاحتياطي للجهاز بحساب " " الخاص بك، ويمنحك مساحة مجانية تبلغ 15 غيغابايت فقط، وهذه المساحة مشتركة بين جميع خدمات "غوغل" التي تستخدمها، مثل ، وDrive، وصور "غوغل". وهذا يعني أن أي صورة ترفعها أو أي نسخة احتياطية لهاتفك تستهلك من هذه المساحة نفسها. وإذا تجاوزتها، ستضطر للدفع مقابل مساحة إضافية، وكلما أهملت تنظيف ملفاتك، زادت تكلفتك.والأسوأ أن بعض التطبيقات، مثل " "، تقوم بحفظ نسخ احتياطية لوسائطها في Drive، بينما يقوم "صور غوغل" (Google Photos) بنسخ نفس الملفات مرة أخرى، ما يعني أن الصور ومقاطع الفيديو نفسها تخزن مرتين في مكانين مختلفين، وتستهلك ضعف المساحة دون أن نلاحظ.لذا قبل أن تترك النسخ الاحتياطي يعمل تلقائيا، افحص الملفات (Folder) التي تنسخها "صور غوغل"، وأوقف نسخ الملفات التي تحتوي على وسائط من "واتس آب" أو " " أو غيرها من التطبيقات، ثم احذف الملفات المكررة من "صور غوغل" بعد إيقاف النسخ الاحتياطي لها.ويمكنك أيضا توفير مساحة إضافية بتنظيف النسخ الاحتياطية للتطبيقات عديمة الفائدة. فمن خلال إعدادات "غوغل" في هاتفك، ستجد قائمة بالتطبيقات التي تنسخ بياناتها تلقائيا إلى التخزين السحابي، وستفاجأ بأن تطبيقات أو حتى حزم الأيقونات تقوم بنسخ بيانات لا معنى لها، ويمكنك تعطيل النسخ الاحتياطي لهذه التطبيقات بسهولة، لأنك في الغالب لن تحتاج إلى استعادة إعداداتها عند التبديل إلى هاتف جديد، بل قد يكون من الأفضل إعدادها من الصفر لتجنب أي مشاكل قد تنشأ عن نقل بيانات قديمة.(روسيا اليوم)