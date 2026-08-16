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تكنولوجيا وعلوم

قبل إطلاقه رسميا مطلع عام 2027.. تسريب يكشف ملامح Galaxy S26 Ultra

Lebanon 24
16-08-2026 | 04:00
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قبل إطلاقه رسميا مطلع عام 2027.. تسريب يكشف ملامح Galaxy S26 Ultra
قبل إطلاقه رسميا مطلع عام 2027.. تسريب يكشف ملامح Galaxy S26 Ultra photos 0
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خلال الساعات الماضية تسربت أولى الصور الفعلية لواجهة One UI 9.5 بعدما تمكن أحد المستخدمين من تثبيت نسخة داخلية غير معلنة على هاتف galaxy S26 Ultra .
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ويأتي ظهور هذه النسخة رغم أن  سامسونغ لم تُكمل بعد طرح واجهة One UI 9 بنسختها المستقرة، ما يعكس أن الشركة تعمل على تطوير جيلين من الواجهة في وقت واحد.

الصور المسربة تكشف عن تغيير واضح في فلسفة التصميم، وتلمّح إلى الشكل الذي قد تظهر به سلسلة Galaxy S27 عند إطلاقها.

ويعتمد تصميم One UI 9.5 على مظهر شبه شفاف مستوحى من الزجاج، مع ظلال خفيفة حول العناصر العائمة، وحواف أكثر لمعانًا في القوائم والأزرار. كما حصلت وحدة التحكم بالصوت على إعادة تصميم كاملة، لتبدو أكثر عمقًا وذات حضور بصري أقوى.

وتغيّر شكل أداة Now Brief على الشاشة الرئيسية ، إذ أصبحت خلفيتها مظللة ومنفصلة عن بقية عناصر الشاشة، بدل اندماجها الكامل كما كان في الإصدارات السابقة.

وعلى مستوى الاستخدام، نقلت سامسونغ زر البحث في تطبيق الهاتف إلى الشريط السفلي العائم، لتسهيل الوصول إليه بيد واحدة  خطوة عملية أكثر من كونها تجميلية، خصوصًا مع تضخم أحجام الشاشات.

كما تضيف الواجهة ميزة App Lock لقفل التطبيقات بالبصمة أو كلمة المرور، وهي ميزة موجودة لدى شركات أخرى لكنها تصل إلى هواتف سامسونج للمرة الأولى. وتشمل التغييرات أيضًا طريقة جديدة لمشاركة بيانات شبكات Wi-Fi عبر رمز استجابة سريعة داخل الشريط السفلي نفسه.

ومن المتوقع أن تظهر One UI 9.5 رسميًا مع سلسلة Galaxy S27 في مطلع عام 2027، قبل أن تنتقل لاحقًا إلى الأجهزة المؤهلة الأخرى. لكن النسخة الحالية ليست سوى بناء داخلي مبكر، ما يعني أن كثيرًا من التفاصيل قد تتغير قبل الإصدار النهائي.
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