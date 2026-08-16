رسمياً.. "آبل" تنهي دعم "آيفون آكس"

أضافت آبل هاتف "آيفون آكس" رسمياً إلى قائمة منتجاتها "القديمة Obsolete"، مما يعني توقف الشركة عن تقديم خدمات الإصلاح والصيانة للأجهزة التي تنتمي إلى هذا الإصدار في متاجرها ومراكز الخدمة المعتمدة.



Advertisement ووفقاً لوثيقة دعم مُحدّثة نُشرت آبل، فإن الشركة تصنف أي منتج ضمن قائمة الأجهزة القديمة بعد مرور سبع سنوات على توقف إتاحته للبيع. وكانت آبل قد أوقفت بيع "آيفون آكس" في أيلول 2018، وإن استمر توفره لدى بعض الموزعين لمدة أطول. ووفقاً لوثيقة دعم مُحدّثة نُشرت آبل، فإن الشركة تصنف أي منتج ضمن قائمة الأجهزة القديمة بعد مرور سبع سنوات على توقف إتاحته للبيع. وكانت آبل قد أوقفت بيع "آيفون آكس" في أيلول 2018، وإن استمر توفره لدى بعض الموزعين لمدة أطول.



وأطلقت آبل هاتف "آيفون آكس" في تشرين الثاني 2017، ليشكّل نقطة تحول رئيسية في تصميم هواتف آيفون؛ إذ كان أول هاتف من الشركة يأتي بشاشة OLED وتقنية Face ID لتعرّف الوجه.





وتخلت آبل في الهاتف عن زر الشاشة الرئيسية "Home" ومستشعر تعرّف بصمات الأصابع "Touch ID"، مما أتاح توسيع مساحة الشاشة لتغطي معظم الواجهة، مع نتوء يضم الكاميرا الأمامية ومستشعرات "Face ID".





وجاء الهاتف بتصميم فاخر يعتمد على الزجاج في الواجهة الخلفية وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، ليصبح لاحقًا الأساس الذي اعتمدت عليه آبل في تصميم أجيال لاحقة من آيفون.





وكان "iOS 16" آخر إصدار رئيسي من نظام تشغيل آبل يدعم "آيفون آكس"، في حين تواصل الشركة توفير تحديثات أمنية لنظام iOS 16 لهذا الهاتف.





وبالإضافة إلى "آيفون آكس"، فقد أضافت آبل أيضًا إصدار 2018 من بشاشة قياسها 15 إنشًا إلى قائمة منتجاتها القديمة. وبالإضافة إلى "آيفون آكس"، فقد أضافت آبل أيضًا إصدار 2018 من بشاشة قياسها 15 إنشًا إلى قائمة منتجاتها القديمة.





وبتصنيف "آيفون آكس" ضمن الأجهزة القديمة، لن يكون مالكو الهاتف قادرين على الحصول على إصلاحات أو خدمات صيانة من متاجر آبل أو مزودي الخدمة المعتمدين.