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تكنولوجيا وعلوم

سخونة الباور بانك.. هل تؤدي إلى إبطاء شحن هاتفك؟

Lebanon 24
16-08-2026 | 14:00
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سخونة الباور بانك.. هل تؤدي إلى إبطاء شحن هاتفك؟
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قد لا تكون سخونة الباور بانك مجرد مصدر للإزعاج، بل يمكن أن تؤثر أيضًا في سرعة شحن الهاتف. ففي بعض الحالات، تعمل أنظمة الحماية الحرارية المدمجة في أجهزة الشحن على خفض معدل نقل الطاقة عندما ترتفع درجة الحرارة، بهدف حماية البطارية والمكونات الداخلية.

لماذا ترتفع حرارة الباور بانك؟

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى ارتفاع حرارة الباور بانك، من أبرزها:

1. تركه موصولًا لفترات طويلة

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قد يؤدي استمرار توصيل الباور بانك بالهاتف أو بمصدر الطاقة بعد اكتمال الشحن إلى توليد حرارة إضافية، خصوصًا مع الاستخدام المتكرر.

2. استخدام شواحن أو كابلات منخفضة الجودة
قد تتسبب الملحقات غير الموثوقة في عدم استقرار تدفق الطاقة، ما يزيد من إجهاد المكونات وارتفاع حرارتها.

3. ضعف التهوية
وضع الباور بانك على السرير أو الأريكة أو تحت الوسادة يمنع خروج الحرارة، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته أثناء الشحن.

4. شحن عدة أجهزة في الوقت نفسه
عند توصيل أكثر من جهاز بالباور بانك، يرتفع الحمل على مكوناته، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الحرارة، خاصة في الأجهزة ذات القدرة المحدودة.

5. تلف كابل الشحن
يمكن للكابلات التالفة أو منخفضة الجودة أن تؤثر في كفاءة نقل الطاقة، وبالتالي تزيد الحرارة أثناء عملية الشحن.

6. وجود مشكلة في بطارية الهاتف
قد تكون بطارية الهاتف القديمة أو المتدهورة سببًا في ارتفاع حرارة الباور بانك، نتيجة زيادة الضغط على عملية الشحن.

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة الباور بانك؟

إذا أصبح الباور بانك ساخنًا بشكل غير معتاد، فمن الأفضل فصله فورًا عن الهاتف ومصدر الطاقة ووضعه في مكان بارد وجيد التهوية حتى يبرد طبيعيًا.

كما يُنصح بفحصه بحثًا عن علامات تلف مثل الانتفاخ أو التشققات أو آثار الاحتراق، وفحص كابل الشحن أيضًا. وإذا استمرت المشكلة، تجنب استخدام الجهاز واستبدله بآخر موثوق أو استعن بفني متخصص.

كيف تحافظ على برودة الباور بانك؟

  • استخدم باور بانك وشواحن وكابلات من مصادر موثوقة.

  • اشحنه على سطح صلب ومستوٍ يسمح بمرور الهواء.

  • تجنب استخدامه تحت البطانيات أو الوسائد.

  • لا تتركه في السيارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

  • تجنب تشغيل عدة منافذ في وقت واحد إذا كان الجهاز لا يدعم ذلك بكفاءة.

  • راقب حرارته أثناء الاستخدام، وتوقف عن الشحن إذا أصبح ساخنًا بصورة غير طبيعية.

  • خزّنه في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامه.

إن ارتفاع حرارة الباور بانك يمكن أن يؤدي في بعض الحالات إلى تباطؤ شحن الهاتف بسبب أنظمة الحماية الحرارية، كما أن السخونة المفرطة والمتكررة قد تشير إلى مشكلة في الباور بانك أو الكابل أو الهاتف نفسه، لذلك لا ينبغي تجاهلها.

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