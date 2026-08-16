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تكنولوجيا وعلوم

خصوصيتك على ChatGPT.. طرق تنزيل البيانات وحذف الحساب

Lebanon 24
16-08-2026 | 16:00
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خصوصيتك على ChatGPT.. طرق تنزيل البيانات وحذف الحساب
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مع تزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أصبحت حماية البيانات والخصوصية من الأمور التي تستدعي اهتمام المستخدمين، خصوصًا مع حجم المعلومات التي يتم تبادلها عبر هذه الأدوات.

وتتيح شركة OpenAI لمستخدمي ChatGPT إمكانية الحصول على نسخة من بياناتهم ومحادثاتهم، كما توفر خيار حذف الحساب بشكل نهائي وفق خطوات محددة.

خطوات تصدير بيانات ChatGPT

تختلف طريقة تصدير البيانات بحسب نوع الحساب، إلا أن مستخدمي الحسابات المجانية وPlus وPro يمكنهم طلب نسخة من بياناتهم عبر بوابة الخصوصية التابعة لـOpenAI.

ويمكن أيضًا تنفيذ العملية من داخل ChatGPT، عبر:

  1. فتح قائمة الملف الشخصي.

  2. الدخول إلى الإعدادات.

  3. اختيار عناصر التحكم في البيانات.

  4. الضغط على تصدير البيانات وتأكيد الطلب.

بعد ذلك، ترسل OpenAI رابطًا لتنزيل البيانات إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب. وقد تستغرق عملية تجهيز الملف عدة أيام، ويصل عادةً في صورة ملف مضغوط يضم سجل المحادثات وبيانات أخرى مرتبطة بالحساب.

أما بعض الحسابات التعليمية، فقد تكون خاصية تصدير البيانات غير مفعلة، وفي هذه الحالة يمكن التواصل مع مسؤول مساحة العمل لتفعيلها.

كيف تحذف حساب ChatGPT؟

إذا كنت ترغب في حذف الحساب بشكل نهائي، يمكنك تنفيذ ذلك عبر بوابة الخصوصية، أو مباشرة من موقع ChatGPT من خلال الدخول إلى الإعدادات ثم الحساب واختيار حذف الحساب.

وقد يُطلب منك إدخال البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب وكتابة كلمة DELETE لتأكيد عملية الحذف.

وتنبه OpenAI إلى أن حذف الحساب نهائي وغير قابل للتراجع، لذلك من الأفضل تصدير أي بيانات مهمة قبل تنفيذ العملية.

ماذا يحدث للبيانات بعد حذف الحساب؟

وفقًا لسياسات OpenAI، تُحذف بيانات الحساب والمحادثات المرتبطة به من أنظمة الشركة خلال 30 يومًا، مع بعض الاستثناءات المحدودة، مثل البيانات التي جرى فصلها عن هوية المستخدم أو البيانات التي يتطلب القانون أو لأسباب أمنية الاحتفاظ بها لفترة أطول.

أما إذا كان الهدف فقط إزالة محادثة من قائمة الدردشة دون حذف الحساب، فيمكن استخدام خيار الأرشفة بدلًا من حذف الحساب بالكامل.

حذف الحساب لا يلغي الاشتراك دائمًا

من المهم الانتباه إلى أن حذف حساب ChatGPT لا يؤدي بالضرورة إلى إلغاء الاشتراك المدفوع إذا تم شراؤه من خلال Apple app store أو Google Play.

على iphone:

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افتح الإعدادات، ثم حساب Apple، واختر الاشتراكات، وحدد ChatGPT، ثم ألغِ الاشتراك.

على android:
افتح Google Play، وانتقل إلى الاشتراكات، واختر ChatGPT، ثم اضغط على إلغاء الاشتراك واتبع التعليمات.

وبهذه الخطوة، يمكن للمستخدم إيقاف التجديد التلقائي وتجنب أي رسوم مستقبلية مرتبطة بالاشتراك.

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