هل تؤدي سخونة الباور بانك إلى بطء شحن الهاتف؟

توضح بعض شركات تصنيع أجهزة الشحن، ومنها "أنكر"، أن أنظمة الحماية الحرارية في بعض أجهزة الباور بانك قد تخفض سرعة الشحن عند ارتفاع درجة الحرارة، للمساعدة في حماية البطارية والمكونات الداخلية.

وترتفع درجة حرارة الباور بانك نتيجة عدة عوامل، قد ترتبط بطريقة استخدامه أو ظروف تشغيله، مثل استخدام شواحن أو كابلات منخفضة الجودة، أو شحن عدة أجهزة في وقت واحد، أو وضعه على أسطح تمنع التهوية وتحتجز الحرارة، إلى جانب وجود مشكلات في بطارية الجهاز الذي يتم شحنه، بحسب تقارير تقنية، اطلعت عليها "العربية Business".

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