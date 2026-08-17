هل تؤدي سخونة الباور بانك إلى بطء شحن الهاتف؟

توضح بعض شركات تصنيع أجهزة الشحن، ومنها "أنكر"، أن أنظمة الحماية الحرارية في بعض أجهزة الباور بانك قد تخفض سرعة الشحن عند ارتفاع درجة الحرارة، للمساعدة في حماية البطارية والمكونات الداخلية.
وترتفع درجة حرارة الباور بانك نتيجة عدة عوامل، قد ترتبط بطريقة استخدامه أو ظروف تشغيله، مثل استخدام شواحن أو كابلات منخفضة الجودة، أو شحن عدة أجهزة في وقت واحد، أو وضعه على أسطح تمنع التهوية وتحتجز الحرارة، إلى جانب وجود مشكلات في بطارية الجهاز الذي يتم شحنه، بحسب تقارير تقنية، اطلعت عليها "العربية Business".
لا يوجد سبب واحد لارتفاع حرارة الباور بانك. وفي معظم الحالات، يكون الأمر نتيجة لطريقة استخدامه، أو للمكان الذي تستخدمه فيه، أو للجهاز الذي تستخدمه معه.
وفيما يلي أبرز الأسباب:
1- الإفراط في شحن الجهاز
قد يؤدي ترك الباور بانك موصولًا بجهاز بعد اكتمال شحنه إلى استمرار عمله دون حاجة. ويولد هذا التدفق المستمر للطاقة حرارة إضافية، ومع مرور الوقت، قد تتراكم هذه الحرارة.
2- استخدام شواحن رخيصة أو غير معتمدة
قد تبدو الشواحن غير الأصلية غير ضارة، لكنها غالبًا ما تفتقر إلى وسائل التحكم المناسبة في السلامة. ولا تستطيع المكونات منخفضة الجودة تنظيم تدفق الطاقة بكفاءة، ما قد يؤدي إلى ارتفاعات خطيرة في درجة الحرارة.
3- سوء التهوية أثناء الشحن
هل تشحن الباور بانك على أسطح ناعمة مثل السرير أو الأريكة أو تحت الوسادة؟ هذه فكرة سيئة. فعندما يكون تدفق الهواء محدودًا، تُحتجز الحرارة، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الباور بانك أكثر مما ينبغي.
4- شحن عدد كبير جدًا من الأجهزة في وقت واحد
توفر أجهزة الباور بانك المزودة بعدة منافذ راحة كبيرة، لكن قدراتها ليست بلا حدود
. فعند توصيل عدة أجهزة في الوقت نفسه، يتعين على الباور بانك إخراج قدر أكبر من الطاقة، ما يزيد من الحمل الداخلي عليه ودرجة حرارته.
5- الكابلات التالفة أو منخفضة الجودة
لا ينقل الكابل التالف الطاقة بكفاءة، وهذا يجبر الباور بانك على العمل بجهد أكبر للحفاظ على عملية الشحن، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع مستوى الحرارة.
6- تدهور بطارية الجهاز
في بعض الأحيان، لا تكمن المشكلة في الباور بانك، بل في الجهاز الذي تشحنه. فقد تسحب البطاريات منخفضة الجودة أو القديمة طاقة أكثر مما ينبغي، ما يدفع الباور بانك إلى بذل جهد أكبر وتعويض ذلك، وبالتالي ارتفاع حرارته. (العربية)