انتشار برنامج تجسس خطير على أندرويد.. وخبراء يحذرون

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قام الخبراء بتحذير مستخدمي أندرويد من تطبيق تجسس جديد يحمل اسم DragonDoll ويستهدف هواتفهم.وقد تعرض مستخدمو أندرويد في أكثر من 26 دولة، من بينها ، لهجمات برنامج التجسس الجديد DragonDoll، وفقا لما أفادت به وكالة "نوفوستي" الروسية.وقالت الشركة في بيان لها: "يمنح DragonDoll المخترقين سيطرة شبه كاملة على جهاز الضحية، ويسرق البيانات، بما في ذلك محادثات تطبيقات المراسلة".وأوضحت الوكالة أن العدوى تحدث مزيف يحاكي الصفحة الرسمية لمتصفح Chrome، حيث يُطلب من المستخدم "تحديث" المتصفح، ليقوم بعدها بتثبيت البرنامج الضار على جهازه.وبمجرد التثبيت، يستطيع المخترقون التحكم بالجهاز المُخترق، فيمكنهم تشغيل الشاشة وإيقافها، وتسجيل النقرات، والتقاط لقطات الشاشة، وقراءة الرسائل، واعتراض كلمات المرور وأرقام PIN عبر نوافذ واجهة مزيفة. كما يستطيع البرنامج قراءة قوائم الدردشات وجهات الاتصال في تطبيقات " " و" " و"فيبر"، واعتراض محتوى الإشعارات المنبثقة. وتُشفر البيانات المُجمعة وتُرسل إلى خادم المحتالين.(روسيا اليوم)