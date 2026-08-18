"+Fairphone 6" هاتف ذكي بعمر أطول..

أعلنت شركة Fairphone ، المتخصصة في تصنيع الهواتف المستدامة والقابلة للإصلاح، طرح هاتفها الجديد Fairphone 6+ في السوق الأميركية، بسعر يبدأ من 649 دولارًا.

ويُعد هذا الإطلاق الأول الذي يتمكن فيه المستهلكون في من شراء هاتف Fairphone مباشرة من الشركة من دون تعديلات، بعدما كانت الشركة قد اعتمدت سابقًا على شراكة مع شركة فرنسية لبيع نسخة من هواتفها بنظام تشغيل خالٍ من خدمات .

ويدعم الهاتف عند إطلاقه شبكتي T-Mobile وAT&T.

مواصفات متوسطة وإمكانات عملية

ينتمي Fairphone 6+ إلى فئة الهواتف المتوسطة، ويعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4، إلى جانب 12 غيغابايت من ذاكرة RAM.

ويأتي الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 4415 ميلي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 30 واط، وشاشة LTPO OLED بقياس 6.31 بوصة، ومعدل تحديث متكيف يصل إلى 120 .

وفي مجال التصوير، يعتمد الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل مع مستشعر من Sony وفتحة عدسة f/1.88، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميغابكسل، فيما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 32 ميغابكسل.

12 قطعة قابلة للاستبدال

الميزة الأساسية التي تراهن عليها Fairphone ليست في المواصفات التقنية وحدها، بل في قابلية الهاتف للإصلاح.

فالهاتف يضم 12 قطعة قابلة للاستبدال، بينها البطارية والكاميرات ومنفذ USB-C والشاشة، ويمكن تبديل هذه المكونات باستخدام مفك براغٍ واحد، ما يسمح بإطالة عمر الجهاز بدل استبداله بالكامل عند حدوث عطل.

وتقدم الشركة ضمانًا لمدة خمس سنوات، إلى جانب دعم برمجي مستمر حتى عام 2033.

هاتف يركز على الاستدامة

وتضع Fairphone الاستدامة في صميم فلسفة تصنيعها، إذ تقول الشركة إنها تمكنت من خفض البصمة الكربونية لكل جهاز Fairphone 6+ إلى نحو 30 كيلوغرامًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأخضر الغابي، والأسود، والأزرق الكوبالت.

كما تطرح الشركة مجموعة من الإكسسوارات، بينها حلقة للإمساك بالهاتف، وحبل للتعليق وحافظة للبطاقات، ويمكن تركيبها بعد إزالة الغطاء الخلفي للجهاز.

وبذلك، تراهن Fairphone على نموذج مختلف في سوق الهواتف الذكية: هاتف متوسط المواصفات، لكن قابل للإصلاح والترقية وإطالة عمره، بدل التخلص منه عند تعطل أحد مكوناته.