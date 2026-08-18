تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

OpenAI تطلق ChatGPT للمراهقين... إليكم التفاصيل ​

Lebanon 24
18-08-2026 | 23:00
A-
A+
OpenAI تطلق ChatGPT للمراهقين... إليكم التفاصيل ​
OpenAI تطلق ChatGPT للمراهقين... إليكم التفاصيل ​ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 أعلنت شركة OpenAI إطلاق نسخة جديدة من ChatGPT مخصصة للمراهقين، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة المستخدمين الأصغر سنًا، بعد تزايد المخاوف والدعاوى القضائية المرتبطة باستخدام روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي من قبل المراهقين.

وتأتي الخطوة أيضًا في ظل الجدل المتزايد حول استخدام ChatGPT في المدارس، خصوصًا في حالات الغش وإنجاز الواجبات بدلًا من فهم المواد الدراسية.

وضع للدراسة بدلًا من تقديم الإجابات الجاهزة

يتضمن ChatGPT للمراهقين ميزة جديدة تحمل اسم Study Mode، تهدف إلى دفع المستخدم إلى التفكير وفهم المسألة بدل الحصول على إجابة مباشرة.

وتعتمد الميزة على طرح أسئلة إرشادية وتقديم المساعدة خطوة بخطوة، لمساعدة المراهق على الوصول إلى الحل وفهم المادة التعليمية.

كما ستتضمن التجربة تذكيرات بالواجبات المنزلية، يمكن أن تظهر عندما يبدو أن المستخدم يحاول الحصول على إجابة بهدف الغش بدل تعلم المادة، ليتم توجيهه إلى استخدام وضع الدراسة.

وستوفر النسخة أيضًا اختبارات قصيرة وأدوات مرئية تساعد على التعلم، إلى جانب خيارات تتيح للوالدين أو الأوصياء تحديد ما إذا كان Study Mode مفعّلًا بشكل افتراضي.

 

حماية إضافية من المحتوى غير المناسب

 وتقول OpenAI إن إجراءات الحماية المناسبة للفئة العمرية ستكون مفعّلة تلقائيًا، بهدف تقليل تعرض المراهقين للمحتوى الضار أو غير الملائم لمرحلتهم العمرية.

وتستند هذه الإجراءات إلى مبادئ الشركة الخاصة بالمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والتي تقول OpenAI إنها تستند إلى علوم النمو وإرشادات خبراء.

كما سيتمكن الأهل من استخدام أدوات العائلة والرقابة الأبوية التي أطلقتها الشركة سابقًا، بما في ذلك إدارة الإعدادات وتلقي إشعارات تتعلق بالسلامة وتحديد ساعات الهدوء.

 

هل يمكن تجاوز القيود؟

رغم الإجراءات الجديدة، يطرح إطلاق النسخة المخصصة للمراهقين تساؤلات حول مدى صعوبة تجاوز هذه الضوابط.

فالمراهقون معروفون بقدرتهم على التحايل على بعض أدوات الرقابة الأبوية والقيود الرقمية، وبالتالي لن يكون من الواضح مدى فعالية أنظمة الحماية الجديدة في الواقع قبل اختبارها على نطاق واسع.

 

شراكة لتعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي

وبالتوازي مع إطلاق ChatGPT للمراهقين، أعلنت OpenAI شراكة مع CodeAI بهدف مساعدة المراهقين على فهم الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، بما في ذلك كيفية عمله، وكيفية توجيهه وطرح الأسئلة عليه، وكيفية استخدامه بطريقة أكثر وعيًا.

وتقدم OpenAI كذلك ChatGPT for Teachers، الذي يتيح للمدارس الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارتها ضمن بيئة تعليمية مؤسسية.

ويأتي إطلاق النسخة الجديدة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إيجاد توازن بين إتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي للمراهقين والاستفادة منها تعليميًا، وبين حماية هذه الفئة من مخاطر الاستخدام غير الآمن أو غير المسؤول للتكنولوجيا.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سامسونغ تطلق أسرع وحدة تخزين للهواتف.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
19/08/2026 11:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير.. هذا ما تفعله الكحول بالمراهقين!
lebanon 24
Lebanon24
19/08/2026 11:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
في إيران.. 12 مراهقاً يواجهون خطر الإعدام!
lebanon 24
Lebanon24
19/08/2026 11:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يجمد رسوم كندا.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
19/08/2026 11:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

العمري

الملا

روبوت

الحص

دمين

الهد

زايد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:26 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:32 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-08-19
Lebanon24
02:14 | 2026-08-19
Lebanon24
16:00 | 2026-08-18
Lebanon24
14:00 | 2026-08-18
Lebanon24
10:47 | 2026-08-18
Lebanon24
07:52 | 2026-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24