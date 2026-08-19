سيسقط في طريق عودته إلى الأرض.. ناسا تفشل في إنقاذ تلسكوب "سويفت"!

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أكدت الأميركية " " أمس الأربعاء فشل مهمة معقدة للحيلولة دون احتراق أحد تلسكوباتها المتقادمة في الغلاف الجوي بسبب تعذر المركبة الفضائية المخصصة لعملية الإنقاذ.ومن المرجح الآن أن يسقط تلسكوب الفضاء "سويفت" الذي يدرس أقوى الانفجارات في ، في طريق عودته إلى الأرض وأن يتفكك أثناء ذلك في وقت لاحق من هذا العام، وفق فرانس برس.وتضمنت غير المسبوقة التي بلغت كلفتها 30 مليون دولار، إرسال لإنقاذ التلسكوب عبر نقله إلى مسافة أبعد في المدار.، قال مدير وكالة "ناسا" جاريد آيزكمان: "هذه ليست النتيجة التي كنا نسعى لتحقيقها، لكن ذلك لا يغير حقيقة أن هذه المهمة كانت تستحق المحاولة".كما أضاف آيزكمان أن "الفريق تحرك بسرعة فائقة لمنح "سويفت" فرصة لإجراء المزيد من البحوث العلمية، مع تعزيز القدرات التي ستحتاج إليها أميركا في لخدمة الأقمار الاصطناعية".وكان العلماء يأملون في أن تمهد هذه المهمة الطريق لمنح أقمار اصطناعية أخرى حياة ثانية. وطوّرت شركة "كاتاليست" الأميركية الناشئة الروبوت الفضائي الذي أُطلق بواسطة صاروخ "بيغاسوس" الصغير الذي أُطلق بدوره من طائرة.لكن عند إعلان فشل المهمة، أشارت "كاتاليست" إلى أن "مشكلات مستمرة في التحكم في الوضعية" كانت وراء قرارها، بالاشتراك مع "ناسا"، بإلغاء المهمة.من جانبها، أوضحت "ناسا" أن المركبة الفضائية ستواصل محاولة الوصول إلى تلسكوب "سويفت" تزويد العلماء والمهندسين دروساً مفيدة لمهمات مستقبلية مماثلة.