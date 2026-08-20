تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الروبوتات تتجهز لمهمة جديدة.. هذا ما ستفعله قريبا

Lebanon 24
20-08-2026 | 04:00
A-
A+
الروبوتات تتجهز لمهمة جديدة.. هذا ما ستفعله قريبا
الروبوتات تتجهز لمهمة جديدة.. هذا ما ستفعله قريبا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قامت "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية" (FDA)  بالموافقة على منتج جديد يهدف إلى أتمتة عملية سحب الدم في العيادات الصحية ما يعد بديلاً لعمل الكثير من الممرضين. 
Advertisement

ويُعد جهاز "أليتا" (Aletta) روبوتاً مستقلاً قادراً على سحب الدم من ذراع المريض؛ إذ يستخدم الأشعة تحت الحمراء القريبة وتقنية الموجات فوق الصوتية (دوبلر) لتحديد موقع الوريد.

ويتولى الروبوت بعد ذلك أتمتة بقية خطوات سحب الدم، مثل وضع الرباط الضاغط (العاصبة)، وإدخال الإبرة والتخلص منها، ووضع ضمادة على موضع السحب.

ويتطلب الأمر وجود فني سحب دم مدرب لبدء الإجراء والإشراف على الجهاز أثناء عمله، إلا أن شخصاً واحداً يمكنه مراقبة ما يصل إلى ثلاثة روبوتات من طراز "أليتا" في آن واحد.

وقالت ميشيل تارفير، مديرة "مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية" التابع للإدارة: "تُعد عمليات سحب الدم من أكثر الإجراءات الطبية شيوعاً في الولايات المتحدة، ومع ذلك قد يواجه المرضى تأخيراً في إجرائها بسبب النقص المتزايد في أعداد فنيي سحب الدم المدربين".

ومُنح الترخيص لجهاز "أليتا" استناداً إلى بيانات سريرية أظهرت قدرته على سحب الدم بنجاح بمعدلات تضاهي - أو حتى تتفوق على - أداء فني سحب الدم البشري. (إرم نيوز)

مواضيع ذات صلة
هل ستضرب موجة لاهبة لبنان قريبا؟ هذا ما كشفه الأب خنيصر
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 14:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيباني في بيروت قريبا: الحدود والتعاون الاقتصادي وتفعيل الاتفاقات
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 14:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحوثيون" يتأهبون.. صواريخ تُنشر وطائرات تتجهز
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 14:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير.. هذا ما تفعله الكحول بالمراهقين!
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 14:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

إدارة الغذاء

الأمريكية

الحمرا

أمريكي

البشري

المري

روبوت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
23:50 | 2026-08-19
Lebanon24
11:00 | 2026-08-19
Lebanon24
08:00 | 2026-08-19
Lebanon24
07:00 | 2026-08-19
Lebanon24
04:30 | 2026-08-19
Lebanon24
02:14 | 2026-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24