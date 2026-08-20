غوغل تتحرك لإنقاذ المواقع من "خنقة" الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة عن إتاحة زر تفاعلي جديد للناشرين تحت اسم "المصادر المفضلة" (Preferred Sources)، يتيح للقراء اختيار المواقع التي يفضلونها كمصادر موثوقة، لتظهر أخبارها ومحتوياتها بشكل أكبر عبر خدمات Google Search وDiscover وGoogle News.

وقالت غوغل إن الناشرين سيتمكنون من إضافة الزر إلى مواقعهم، بحيث يستطيع القراء تحديد الموقع كمصدر مفضل لديهم، في خطوة تأتي في ظل تراجع حركة الزيارات إلى المواقع الإخبارية نتيجة انتشار أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وكانت غوغل قد أطلقت ميزة "المصادر المفضلة" في الماضي ضمن تجارب البحث بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك AI Mode وAI Overviews، بعدما كانت الميزة متاحة سابقاً ضمن قسم "أهم الأخبار".

وأوضحت الشركة أن الهدف من الميزة هو تسهيل وصول المستخدمين إلى الروابط والمحتويات الصادرة عن المواقع التي يعرفونها ويثقون بها، مشيرة إلى أن أكثر من 345 ألف مصدر فريد جرى اختياره من المستخدمين حول العالم منذ إطلاق الميزة.

وبحسب غوغل، يمكن أن يساعد اختيار الموقع كمصدر مفضل في زيادة الزيارات إليه، إذ أظهرت دراسات سابقة أن المستخدمين يصبحون أكثر ميلاً بنحو الضعف للنقر على مصدر مفضل عندما يكون متاحاً.

وفي خطوة أخرى، أعلنت غوغل أن المستخدمين سيتمكنون قريباً من تخصيص خلاصة Discover في تطبيقها باستخدام أوامر مكتوبة باللغة الطبيعية، عبر تحديد الموضوعات التي يرغبون في رؤية المزيد أو الأقل منها، بما يسمح بتعديل المحتوى المقترح في الوقت الفعلي.

كما سيتمكن مستخدمو أجهزة أندرويد من تخصيص الملخصات الصوتية اليومية في تطبيق .