35% من صفحات الويب تحمل بصمات الذكاء الاصطناعي

أظهرت دراسة جديدة أجراها مركز Pew Research أن أكثر من ثلث صفحات المنشورة بعد إطلاق ChatGPT تحمل مؤشرات على كتابتها أو تعديلها بشكل كبير باستخدام ، في مؤشر جديد على الانتشار المتسارع للمحتوى المُنتج آلياً على الإنترنت.

واعتمدت الدراسة على بيانات من أرشيف Common Crawl، حيث حلل الباحثون نحو نصف مليون صفحة باللغة نُشرت خلال السنوات الخمس الماضية تقريباً، واستخدموا تقنية متخصصة لرصد المؤشرات التي تدل على تأليف المحتوى أو تعديله بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وفي عينة عشوائية من 10 آلاف صفحة جُمعت في 2026، أظهرت نحو 10% منها مؤشرات واضحة على استخدام الذكاء الاصطناعي في الكتابة. لكن هذه النسبة شملت صفحات قديمة نُشرت قبل ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

وبعد استبعاد الصفحات المنشورة قبل إطلاق ChatGPT في تشرين الثاني 2022، ارتفعت النسبة إلى أكثر من الثلث، إذ أظهرت 35% من الصفحات مؤشرات على تأليفها أو تعديلها بشكل كبير باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت الدراسة تفاوتاً كبيراً بين نطاقات المواقع، إذ كانت الصفحات التي تحمل نطاق .com أكثر ظهوراً لمؤشرات الكتابة بالذكاء الاصطناعي بنحو 10 مرات مقارنة بمواقع .edu و.gov، التي بلغت النسبة فيها نحو 1%، بينما سجلت مواقع .org نسبة 4.6%.

وأشار الباحثون إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي ليست دقيقة بشكل كامل، وقد تصنف بعض الصفحات البشرية على أنها مولدة آلياً، إلا أن النتائج على نطاق واسع تعطي مؤشراً واضحاً على تنامي حضور الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى الويب.

كما رصدت الدراسة ازدياد بعض الأساليب اللغوية التي تُستخدم كمؤشرات محتملة على الكتابة بالذكاء الاصطناعي، من بينها الإفراط في استخدام الشرطات الطويلة، والفواصل قبل حرف العطف، وصياغات من نوع «ليس X، بل Y».