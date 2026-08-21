سيارات كهربائية طائرة.. مدينة أميركية تدخل مرحلة جديدة من مستقبل النقل والمدن الذكية

Advertisement

تدخل مدينة الأميركية مرحلة جديدة من مستقبل النقل والمدن الذكية، مع مشروع ضخم تبلغ استثماراته نحو 2 مليار دولار لإعادة تطوير منطقة تاريخية وتحويلها إلى واحدة من أكثر المناطق اعتمادًا على تقنيات النقل المستقبلية.المشروع، المعروف باسم Green District، يستهدف تطوير حي Parramore في أورلاندو ضمن مخطط عمراني متكامل يجمع بين السكن والأعمال والتكنولوجيا، لكن أكثر ما يلفت الانتباه هو إدخال وسائل نقل قد تبدو أقرب إلى أفلام الخيال العلمي.ويتضمن المخطط إنشاء بنية تحتية مخصصة للسيارات الكهربائية، إلى جانب تجهيزات للنقل الجوي المتقدم، بما في ذلك مهابط للطائرات الكهربائية العمودية التي تعرف باسم eVTOL، وهي مركبات تستطيع الإقلاع والهبوط عموديًا دون الحاجة إلى مدارج طويلة مثل الطائرات التقليدية.واختارت الجهة المطورة شركة Eve Air Mobility شريكًا مفضلًا لخدمات النقل الجوي المتقدم، في خطوة تستهدف ربط المنطقة بشبكة نقل جديدة يمكن أن تنقل الركاب جوًا داخل المدينة والمناطق المحيطة بها.ولا يتوقف المشروع عند الطائرات الطائرة؛ إذ يخطط أيضًا لإنشاء شبكة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية، بما يعكس توجهًا نحو تقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية التي تعمل بالوقود.والفكرة الأساسية هي بناء حي لا تكون فيه وسائل النقل مجرد إضافة إلى المدينة، بل جزءًا من تصميمها منذ البداية؛ بحيث تتكامل السيارات الكهربائية والنقل الجوي والبنية التحتية الرقمية ضمن منظومة واحدة.(إرم نيوز)