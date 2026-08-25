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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة تثير مخاوف أمنية.. شات جي بي تي يتذكر ما تفعله على الكمبيوتر

Lebanon 24
25-08-2026 | 08:03
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ميزة جديدة تثير مخاوف أمنية.. شات جي بي تي يتذكر ما تفعله على الكمبيوتر
ميزة جديدة تثير مخاوف أمنية.. شات جي بي تي يتذكر ما تفعله على الكمبيوتر photos 0
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لم يعد شات جي بي تي يكتفي بتذكر ما تقوله له داخل المحادثات، إذ بدأت شركة أوبن إيه آي طرح ميزة جديدة تمنحه قدرة على تذكر جانب من نشاط المستخدم على جهاز ماك، بما في ذلك النقرات وضغطات لوحة المفاتيح والتنقل بين التطبيقات والمواقع.
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الميزة، التي تحمل اسم Computer History، تحول نشاط المستخدم إلى سجل زمني يمكن لشات جي بي تي الرجوع إليه لاحقًا لفهم طريقة عمله، واستكمال المهام التي بدأها، والإجابة عن أسئلة تتعلق بما فعله على جهازه.
 
والميزة الجديدة اختيارية ولا تعمل تلقائيًا، كما أنها متاحة حاليًا على أجهزة ماك لمستخدمين مؤهلين وفق خطة الحساب والمنطقة.

وبمجرد تفعيلها، يستطيع شات جي بي تي الاستفادة من أحداث الإدخال التي تحدث أثناء استخدام الجهاز، مثل النقر بالفأرة، والكتابة، واختصارات لوحة المفاتيح، والانتقال من تطبيق إلى آخر.

وبدلًا من الاحتفاظ بهذه النشاطات كبيانات منفصلة لا يمكن الرجوع إليها، يحولها النظام إلى ذاكرة وسجل زمني يمكن استخدامهما في محادثات لاحقة.

وتتيح هذه القدرة للمستخدم أن يسأل شات جي بي تي، على سبيل المثال، عما أنجزه خلال فترة معينة، أو أن يطلب منه مساعدته في استكمال مهمة كان قد بدأها في وقت سابق، من دون الحاجة إلى شرح جميع التفاصيل من جديد.
 
ورغم أن وصف الميزة قد يوحي بأن شات جي بي تي "يراقب" شاشة المستخدم، فإن الأمر مختلف تقنيًا.

بحسب وثائق أوبن إيه آي، لا تعتمد Computer History على التقاط صور للشاشة أو تسجيل فيديو لما يظهر عليها، كما أنها لا تسجل الميكروفون أو صوت النظام، ولا تتضمن نشاط التصفح الخاص.

وهذا يميزها عن ميزة Recall من مايكروسوفت، التي تعتمد على التقاط لقطات شاشة دورية لمساعدة المستخدم في استعادة ما شاهده على جهازه.

لكن عدم وجود لقطات للشاشة لا يعني أن المعلومات التي تجمعها الميزة قليلة؛ فالنقرات والكتابة والتنقل بين التطبيقات يمكن أن تكشف الكثير عن طبيعة عمل المستخدم وعاداته الرقمية. (إرم نيوز) 
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