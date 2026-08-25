Exynos 2700 يتفوق على معالج كوالكوم المقبل في اختبارات سامسونج

أظهرت اختبارات داخلية أجرتها تفوق معالجها المرتقب Exynos 2700 على معالجات المقبلة من سلسلة Snapdragon 8 Elite Gen 6، في مؤشرات الأداء والكفاءة، وفقاً لموقع «SEDaily» الكوري الجنوبي.

وبحسب النتائج المنشورة، تفوق Exynos 2700 على Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro بنسبة 19% في اختبار الأداء متعدد الأنوية عبر منصة GeekBench 6.5، كما سجل تفوقاً بنحو 5% في الأداء الفائق، و24% في مهام الأداء منخفض استهلاك الطاقة.

ولم يقتصر التفوق على الأداء، إذ أشارت الاختبارات إلى أن المعالج الجديد يستهلك طاقة أقل بنحو 12.7% مقارنة بنظيره من كوالكوم، في خطوة تعكس تركيز سامسونج على تحسين كفاءة معالجاتها إلى جانب رفع مستوى الأداء.

وفي مهام مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أظهر Exynos 2700 أداءً أفضل أيضاً، إذ تعامل مع أسئلة واستفسارات المستخدمين بسرعة أعلى بنحو 5%، فيما كان أسرع بنسبة 18% في توليد الإجابات مقارنة بـSnapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

ومن المتوقع أن تعتمد سامسونج المعالج الجديد في سلسلة S27 المنتظر طرحها مطلع العام المقبل. وتشير التقارير إلى أن Exynos 2700 سيأتي ببنية مكونة من 10 أنوية، استمراراً للنهج الذي اتبعته الشركة في معالج Exynos 2600.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن أقوى أنوية Exynos 2700 ستعمل بتردد يصل إلى نحو 2.88 جيجاهيرتز، بينما تصل ترددات بقية الأنوية إلى حوالي 2.4 جيجاهيرتز، مع دمج وحدة معالجة رسومية من نوع Xclipse 970 لتعزيز قدرات الرسوميات.

كما تتحدث التسريبات عن إمكانية تحقيق المعالج الجديد تحسناً في الأداء العام يصل إلى 12% مقارنة بـExynos 2600، ما يعكس توجه سامسونج نحو تطوير أداء معالجاتها وتحسين كفاءتها في الأجيال المقبلة.