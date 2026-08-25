شاومي ترفع سقف المنافسة بمعالج Xring O3

كشفت ، عن الجيل الجديد من معالجها للهواتف الذكية Xring O3، في خطوة تستهدف تعزيز سيطرتها على المكونات الرئيسية لأجهزتها، وتقليل اعتمادها على موردي الرقائق الخارجيين.

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ويأتي إطلاق المعالج الجديد بعد نحو عام من طرح Xring O1، أول معالج للهواتف الذكية تطوره شاومي، ضمن مساعي ثالث أكبر شركة للهواتف الذكية عالمياً للحاق بمنافسين مثل أبل، وسامسونغ، وهواوي، التي تطور رقائق مخصصة لأجهزتها.





وأفادت " "، بأن الشركة الصينية تمكنت من بيع قرابة 150 ألف هاتف يعتمد معالجها الأول منذ إطلاقه في 2025.



وقال مصدران مطلعان لـ"رويترز" إن شركة TSMC لصناعة أشباه الموصلات في تايوان، تتولى إنتاج المعالج الجديد باستخدام تقنية تصنيع بدقة 3 نانومترات.



ويعتمد معالج Xring O3 على تقنية تصنيع بدقة 3 نانومترات، ويضم وحدة معالجة مركزية بتصميم يعتمد على 10 أنوية عالية الأداء.



وبحسب معلومات أعلنتها شاومي، تجاوز أداء المعالج متعدد الأنوية 15 ألف نقطة، مع ارتفاعه بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بالجيل السابق.



ويستخدم المعالج وحدة معالجة الرسوميات الجديدة G2-Ultra NX، التي تقول شاومي إنها تقدم زيادة في أداء الرسومات بنسبة 85%، بالتزامن مع خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 64%.



وأشارت الشركة إلى أن Xring O3 هو أول معالج للهواتف يدعم ذاكرة LPDDR6، مع نطاق ترددي يصل إلى 113.8 جيجابايت في الثانية، بزيادة 48% عن جيل إكسرينج Xring O1 الأول.



وحقق المعالج 5.22 مليون نقطة على منصة اختبارات الأداء AnTuTu، وفق نتائج شاومي، ليصبح أول معالج للهواتف يتجاوز حاجز 5 ملايين نقطة على المنصة. وتظل هذه النتائج أرقاماً معلنة من الشركة، بانتظار الاختبارات المستقلة للأجهزة التجارية.



