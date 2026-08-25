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تكنولوجيا وعلوم

"Claude" يتذكر أكثر.. أنثروبيك تطلق تحديثاً جديداً

Lebanon 24
25-08-2026 | 23:00
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أعلنت شركة أنثروبيك، تحديث نظام الذاكرة في مساعد الذكاء الاصطناعي "كلود"، عبر توحيد الذاكرة المستخدمة في المحادثات وميزة "Claude Cowork"، بما يسمح للمساعد بالاحتفاظ بالمعلومات التي يتعلمها في أحد الاستخدامين والاستفادة منها في الآخر.

ويتيح التحديث للمستخدمين الاطلاع على المعلومات التي يحتفظ بها "كلود" في ذاكرته، مع إمكانية تعديلها أو حذفها، ما يسهل الانتقال بين مرحلة البحث والعمل على المشاريع دون الحاجة إلى إعادة شرح التفاصيل للمساعد في كل مرة.

وبموجب النظام الجديد، يبدأ "كلود" في إضافة الموضوعات إلى ذاكرته أثناء المحادثة، بدلاً من انتظار انتهائها لتلخيصها، ما يتيح تحديث المعلومات ومشاركتها بين المحادثات و"Cowork" بشكل أسرع.

وقالت أنثروبيك إن "كلود" لن يخزن افتراضياً المعلومات الشخصية أو الحساسة، مثل البيانات الصحية والعرق والمعتقدات الدينية والآراء السياسية والهوية الجندرية، إلا إذا اختار المستخدم تفعيل خيار السماح بحفظ الموضوعات الحساسة، مع إشعاره عند حفظ أي منها.

وأكدت الشركة أن هناك معلومات لن يحفظها "كلود" مطلقاً، من بينها أرقام الهوية الحكومية وأرقام الضمان الاجتماعي والتاريخ الجنائي ووضع الهجرة، إلى جانب المعلومات التي تخالف سياسات الاستخدام الخاصة بها.

وتتوفر ميزة الذاكرة الجديدة افتراضياً لمشتركي الخطط المجانية و"Pro" و"Max" عبر الويب وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، فيما يتعين على مستخدمي "iOS" و"android" تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار.


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