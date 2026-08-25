"Claude" يتذكر أكثر.. أنثروبيك تطلق تحديثاً جديداً

أعلنت شركة أنثروبيك، تحديث نظام الذاكرة في مساعد "كلود"، عبر توحيد الذاكرة المستخدمة في المحادثات وميزة "Claude Cowork"، بما يسمح للمساعد بالاحتفاظ بالمعلومات التي يتعلمها في أحد الاستخدامين والاستفادة منها في الآخر.

ويتيح التحديث للمستخدمين الاطلاع على المعلومات التي يحتفظ بها "كلود" في ذاكرته، مع إمكانية تعديلها أو حذفها، ما يسهل الانتقال بين مرحلة البحث والعمل على المشاريع دون الحاجة إلى إعادة شرح التفاصيل للمساعد في كل مرة.

وبموجب ، يبدأ "كلود" في إضافة الموضوعات إلى ذاكرته أثناء المحادثة، بدلاً من انتظار انتهائها لتلخيصها، ما يتيح تحديث المعلومات ومشاركتها بين المحادثات و"Cowork" بشكل أسرع.

وقالت أنثروبيك إن "كلود" لن يخزن افتراضياً المعلومات الشخصية أو الحساسة، مثل البيانات الصحية والعرق والمعتقدات والآراء السياسية والهوية الجندرية، إلا إذا اختار المستخدم تفعيل خيار السماح بحفظ الموضوعات الحساسة، مع إشعاره عند حفظ أي منها.

وأكدت الشركة أن هناك معلومات لن يحفظها "كلود" مطلقاً، من بينها أرقام الهوية الحكومية وأرقام الضمان الاجتماعي والتاريخ الجنائي ووضع الهجرة، إلى جانب المعلومات التي تخالف سياسات الاستخدام الخاصة بها.

وتتوفر ميزة الذاكرة الجديدة افتراضياً لمشتركي الخطط المجانية و"Pro" و"Max" عبر وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، فيما يتعين على مستخدمي "iOS" و" " تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار.