بيل غيتس يحذر: 3 تحديات كبرى تهدد البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي

Advertisement

سلط الملياردير الأميركي ومؤسس شركة " "، ، الضوء على التحولات الكبرى التي يصنعها ، محذراً من أن العالم يفتقر إلى خطة شاملة ومدروسة لتسهيل عملية الانتقال إلى هذا العصر الرقمي غير المسبوق.وأوضح غيتس، في مقال مطول، أن التقنيات الذكية تتسم بكونها فعّالة للغاية لكنها غير متوقعة، مشيراً إلى ثلاثة مخاطر وتحديات رئيسية تواجه البشرية:1. اختفاء الوظائف واضطراب سوق العملحذر غيتس من التأثيرات الواسعة للذكاء الاصطناعي على الوظائف التقليدية، مشيراً إلى أن التحول السريع قد يهدد استقرار قطاعات واسعة من ويؤدي إلى اندثار مهن بأكملها إن لم يتم الاستعداد لها بآليات إعادة تأهيل فعالة.2. تمكين الجهات الخبيثة (تسليح التقنية)أعرب غيتس عن مخاوفه الجدية من استغلال من قبل المجرمين والجهات الخبيثة لتعزيز قدراتهم على تنفيذ هجمات سيبرانية معقدة، أو إنتاج مواد ضارة وأدوات تدميرية بقدرات غير مسبوقة.3. فقدان السيطرة وتداعياتها الاجتماعيةتمثل خطورة فقدان السيطرة على الأنظمة الذكية المستقلة تحدياً جوهرياً، إلى جانب التأثيرات الاجتماعية والنفسية المحتملة على الأجيال الناشئة نتيجة الاعتماد المفرط على الأنظمة الذكية بدلاً من التفاعل الحقيقي.ولفت غيتس إلى أن مواجهة هذه التحديات لا تقتصر على ترك مستقبل التكنولوجيا في أيدي مجموعة ضيقة من الخبراء والشركات التقنية وحدها، بل تتطلب تعاوناً عالمياً واسع النطاق واستباقاً تنظيمياً يحمي المجتمعات من تداعياتها السلبية.