سعره 32 دولارا فقط.. نوكيا تطلق هاتفا جديدا من الطراز القديم إليكم التفاصيل

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أطلقت "نوكيا" هاتفا جديدا على الطراز القديم، لكنه يحمل ميزة غير متوقعة: إمكانية استخدامه كبنك طاقة، أو " بانك" (power bank) لشحن الأجهزة الأخرى.ويأتي هاتف Charge 300 بمواصفات متواضعة جدا مقارنة بهواتف 2026، وهو مصمم ليكون هاتفا عمليا وبسيطا، لكنه يقدم وظائف إضافية مفيدة.والميزة الأبرز في الهاتف هي أنه يمكن استخدامه كبنك طاقة عبر منفذ USB-C بقدرة 10 واط، لشحن سماعات الرأس أو حتى هاتف "آيفون" بالكامل تقريبا.ورغم أن بطاريته بسعة تبلغ 3700 مللي أمبير فقط، وهي أقل من بنوك الطاقة المستقلة، إلا أنها تعتبر كبيرة لهاتف بسيط، وتوفر حسب نوكيا ما يصل إلى 37 ساعة من المكالمات أو 40 يوما في "وضع الاستعداد" standby time - أقصى مدة زمنية يمكن أن يظل فيها الجهاز الإلكتروني يعمل ومشحونا بالكامل دون أي استخدام نشط.والهاتف مزود أيضا بمصباح LED فائق السطوع، ما يجعله أداة عملية للاستخدام اليومي.أما باقي المواصفات فمتواضعة جدا، تتمثل في شاشة 2.4 بوصة بدقة QVGA، وكاميرا منخفضة الدقة، ومعالج بسيط، وذاكرة عشوائية وداخلية بحجم 4 ميغابايت فقط.ولا يمكن استخدامه إلا للمكالمات والرسائل النصية عبر لوحة المفاتيح التقليدية T9، مع منفذ سماعات 3.5 ملم لتشغيل الملفات الصوتية المحملة مسبقا.ويتوفر الهاتف باللون اﻷسود والأخضر والرملي (أو اللون البيج)، ويزن 138 غراما.ولم تعلن "نوكيا" بعد عن موعد طرحه في الأسواق حول العالم، فهو متاح حاليا في الفلبين بسعر نحو 32 دولارا.(روسيا اليوم)