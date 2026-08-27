ميتا وروبلوكس تتعهدان بتشديد حماية أطفال الفلبين

وافقت ومنصة الألعاب على تعزيز إجراءات حماية الأطفال في الفلبين، وفقًا لما قاله وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلبيني هنري أغودا، الخميس.

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وتشمل الإجراءات التحقق من العمر، وأدوات الرقابة الأبوية، وتسريع إزالة المحتوى الضار، وتعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون، بحسب الوزير.



وجاءت هذه الالتزامات خلال اجتماعات بين مسؤولين فلبنيين ومسؤولين تنفيذيين من ميتا وروبلوكس في ، وفقًا لما قاله أغودا.



ويأتي الاتفاق بعد يوم من موافقة ميتا على دفع ما يصل إلى 18 مليار دولار على مدى العقد المقبل، وفرض إجراءات حماية جديدة للمستخدمين المراهقين في ، تشمل حدودًا على الاستخدام، وضوابط أبوية، وإجراءات أقوى للتحقق من العمر؛ لتسوية دعاوى رفعتها ولايات أمريكية تتهم منصاتها بالإضرار بالأطفال.



وقبل المحادثات، قال أغودا إن التسوية من شأنها أن تعزز النقاشات مع ميتا بشأن سلامة الأطفال ومساءلة المنصات.



وقال أغودا بعد الاجتماعات: "وافق الطرفان على بروتوكولات السلامة التي طلبناها"، بما في ذلك وجود مكتب لهما في الفلبين، والتحقق من أعمار المستخدمين، والتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون، وتسريع إزالة المحتوى.



وأضاف أن روبلوكس تستهدف إنشاء مكتب لها في الفلبين في أقرب وقت ممكن بحلول تشرين الأول، بينما سترسل ميتا فريقًا إلى لمناقشة جدول زمني لتوسيع وجودها في البلاد.

