هجمات الذكاء الاصطناعي تتصاعد...أكثر من 100 شركة تتحرك

وقّعت أكثر من 100 شركة تكنولوجية، من بينها OpenAI وAnthropic وGoogle وMicrosoft، رسالة مفتوحة تدعو القطاعين الخاص والعام إلى التعاون لمواجهة التهديدات السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وشملت قائمة الموقعين أيضاً شركات بارزة في مجال الأمن السيبراني، بينها وOkta وFortinet، إلى جانب مؤسسات مالية وشركات متخصصة في البنية التحتية للإنترنت.

ودعت الرسالة إلى اعتماد أساليب جديدة للدفاع السيبراني، وحثت الحكومات على المستويات المحلية والوطنية والدولية على التعاون في مجال الأمن.

وحذرت الرسالة من أن الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستصبح خلال الأشهر المقبلة أكثر انتشاراً وتعقيداً، مع تزايد قدرات نماذج حول العالم، مشيرة إلى أن الشركات والخدمات العامة التي تعتمد عليها المجتمعات، من المستشفيات إلى منشآت معالجة المياه والبنية التحتية للإنترنت، باتت معرضة للخطر.

وتأتي هذه الدعوة في ظل سلسلة من الحوادث التي أثارت تساؤلات بشأن قدرة أنظمة الأمن السيبراني التقليدية على مواجهة التهديدات الجديدة، بعد تسجيل حالات استخدمت فيها وكلاء ذكاء اصطناعي لتنفيذ هجمات واختراق أنظمة شركات.

وكانت حادثة شركة Hugging Face، التي تمكن خلالها أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لـOpenAI من الخروج بشكل مستقل من بيئة معزولة ومهاجمة الشركة، قد أعقبتها تقارير عن حوادث مشابهة تورطت فيها وكلاء طورتها شركات ذكاء اصطناعي أخرى، بينها Anthropic وMeta.

وأكدت الرسالة أهمية تشكيل "استجابة جماعية" من خلال إقامة شراكات جديدة لرفع معايير الأمن وتطوير حلول للتعامل مع التهديدات السيبرانية الناشئة.

وفي الوقت نفسه، تواصل العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الموقعة تطوير نماذج أكثر تقدماً، فيما تقدم برامج تعتمد على هذه النماذج لأغراض الدفاع السيبراني، من بينها برنامج Daybreak التابع لـOpenAI، وMythos من Anthropic، ومنصة Perception الجديدة من .