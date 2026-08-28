هيمنة كاملة من أبل وسامسونغ على قائمة الهواتف الأكثر مبيعًا خلال الربع الثاني من 2026

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فرض هاتف آيفون 17 هيمنته على سوق الهواتف الذكية، بعدما حافظ على لقب الهاتف الأكثر مبيعًا في العالم خلال الربع الثاني من عام 2026، في وقت سجل فيه غالاكسي S26 ألترا تقدمًا بارزًا، ليصبح الهاتف الأكثر مبيعًا بين أجهزة أندرويد ويحتل مركزًا متقدمًا في قائمة الهواتف العشرة الأكثر شعبية عالميًا.ووفق بيانات شركة كاونتربوينت ريسيرش، استحوذ آيفون 17 على نحو 6% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية عالميًا خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2026، ليحافظ على المركز الأول للربع الثاني على التوالي.ولم يقتصر نجاح أبل على النسخة الأساسية من آيفون 17، إذ جاءت هواتف آيفون 17 وآيفون 17 برو في المركزين الثاني والثالث على التوالي، ما منح الشركة سيطرة كاملة على المراكز الثلاثة الأولى. كما تمكنت الشركة من إدخال خمسة هواتف إلى قائمة العشرة الأكثر مبيعًا، بينها آيفون 17e وآيفون 16.في المقابل، حقق سامسونغ غالاكسي S26 ألترا إنجازًا لافتًا بحلوله في المركز الرابع عالميًا، متقدمًا بخمس مراتب مقارنة بأداء الجيل السابق. وأصبح الهاتف الأكثر مبيعًا بين أجهزة أندرويد خلال الربع الثاني، في سابقة تعكس تنامي الطلب على الهواتف فائقة الفئة. كما استحوذ S26 ألترا على أكثر من نصف مبيعات سلسلة غالاكسي S26 خلال الفترة نفسها.وساعد إطلاق السلسلة في موعد مختلف عن الجيل السابق، إلى جانب ميزات مثل شاشة الخصوصية وتقنيات المحسنة، في تعزيز أداء الهاتف، بحسب كاونتربوينت ريسيرش.وشهدت قائمة الهواتف العشرة الأكثر مبيعًا هيمنة كاملة من أبل وسامسونغ، إذ حصلت كل شركة على خمسة مراكز. واستحوذت الهواتف العشرة مجتمعة على 26% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية عالميًا. (إرم نيوز)