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تكنولوجيا وعلوم

إشارات "واي فاي" تحول الهاتف إلى أداة مراقبة خفية

Lebanon 24
28-08-2026 | 07:52
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إشارات واي فاي تحول الهاتف إلى أداة مراقبة خفية
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كشفت تقارير تقنية حديثة أن إشارات شبكات "الواي فاي" لم تعد مجرد وسيلة تقنية للاتصال بالإنترنت، بل تحولت إلى أدوات محتملة للمراقبة الخفية وتتبع حركة المستخدمين.

فعندما يتصل الهاتف بشبكة لاسلكية، تصدر عنه إشارات تحمل بيانات دقيقة يمكن تحليلها لرسم صورة واضحة عن وجود الأشخاص وأنماط تواجدهم في الأماكن المختلفة.
 
ورغم أن هذه الإشارات لا تكشف اسم صاحب الجهاز بشكل مباشر، إلا أن تراكم البيانات يتيح بناء ما يُعرف بـ "البصمة اللاسلكية"، حيث تستطيع الأنظمة المتخصصة التمييز بين الأجهزة وربطها بمسارات وعادات محددة بدقة عالية، لا سيما في البيئات المزدحمة كالأسواق والمطارات.
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وتكمن الخطورة الحقيقية في أن هذه المراقبة لا تتطلب معرفة محتوى الرسائل أو المكالمات، بل يكفي تحليل أوقات ظهور الأجهزة وفترات بقائها لرسم ملف سلوكي متكامل. (إرم نيوز) 
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